Tudo o que você precisa saber sobre ganhar XP e subir de nível em Overwatch

Ganhar partidas de Overwatch pode ser difícil, mas entender como se adquirir experiência, não. Você pode ganhar pontos de experiência para melhorar sua conta e coletar caixas de itens jogando no Jogar/Praticar Vs. IA, Jogo Rápido, Arcade e Competitivo.

Aqui está o detalhamento da experiência básica recebida ao jogar uma partida de Overwatch:

Tempo gasto no jogo: ~ 210 XP por minuto (~ 3.5 XP por segundo)

Vitória: 500 XP

Fim do Jogo: 150 XP

Partida consecutiva: 300 XP

Preenchimento: 400 XP

Primeira vitória do dia: 1.500 XP

Prêmio de medalha, pela medalha mais alta recebida na partida: Bronze (50 XP), Prata (100 XP), Ouro (150 XP)

Cada modo de jogo aplica seu próprio multiplicador às recompensas de XP para as quais você se qualifica.

Jogar/Praticar Vs. IA: 90% do XP base

Arcade: 40 a 125% do XP base (dependendo do modo de jogo)

Jogo Rápido: 100% do XP base

Jogo Competitivo: 115% do XP base

Não importa o modo de jogo, você sempre pode indicar seus colegas de equipe. Você pode indicar à até três de seus colegas de equipe (ou inimigos) e eles receberão de 50 XP cada.

Overwatch também é melhor com os amigos. Embora você não possa indicar jogadores na sua lista de amigos, jogar com eles concede 20% de XP adicional sobre o que você ganha ao jogar em qualquer modo de jogo. Mas não saia antes da partida terminar. Fazer isso algumas vezes pode significar uma penalidade de -75% no XP.

Qualquer combinação de Jogo competitivo, Jogo Rápido, Jogar/Praticar Vs. IA e Arcade, renderá uma certa quantidade de XP base. Você precisa de 20.000 XP por nível depois do nível 22 e a forma mais eficiente de subir de nível é jogando no modo Jogo Competitivo com seus amigos.