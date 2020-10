Todos os novos visuais do Terror de Halloween 2020 de Overwatch

É hora de se preparar para a época mais assustadora do ano.

O evento Terror de Halloween 2020 de Overwatch começou hoje, 13 de outubro, e vai até 3 de novembro, o que garante tempo suficiente para dar conta das missões fantasmagóricas. Neste ano, Vingança de Junkenstein ganhou novos modos desafio e vários mapas foram transformados em variantes de Halloween.

Com todos os acessórios assustadores de sempre, como ícones de jogador, você poderá desbloquear oito novos visuais ao longo do evento. Três deles podem ser obtidos em desafios semanais e os cinco visuais Lendários poderão ser adquiridos na loja.

Visuais Épicos

Você pode obter os visuais épicos exclusivos de Overwatch participando de desafios semanais no evento Terror de Halloween 2020. A cada semana, um visual épico poderá ser desbloqueado ao vencer nove partidas de Overwatch nos modos arcade, jogo rápido e competitivo. Anote na agenda, pois, quando o desafio acabar, também acaba a chance de conseguir o visual.

Sombra Fantasma

Imagem via Blizzard Entertainment

Muitas vezes, ao jogar contra uma Sombra talentosa, parece que estamos caçando fantasmas. Mas agora a experiência pode ser ainda mais real. O visual, que fica disponível pelo desafio entre 13 e 20 de outubro, dá a Sombra uma aparência fantasmagórica, com cabelo e detalhes em turquesa. Em sua jaqueta, alguns pixels vão desaparecendo.

Brigitte Pura Rocha

Imagem via Blizzard Entertainment

Assim como acontece com Sombra e fantasmas, uma Brigitte talentosa pode parecer uma parede de tijolos. Entre 20 e 27 de outubro, você pode obter o visual Brigitte Pura Rocha, uma aparência de magma para a suporte. Agora, ela parece uma estátua que ganhou vida com o poder do fogo — como se Brigitte já não fosse assustadora o suficiente.

Echo Boneca de Trapos

Imagem via Blizzard Entertainment

Pode ser só a nossa opinião, mas esse visual talvez seja a coisa mais genuinamente horripilante já feita em um evento Terror de Halloween. O rosto de Echo, normalmente sorridente, foi coberto com trapos e um único olho no formato de botão. O nome em si não diz exatamente que Echo deve ser assustadora, mas ela é. O visual fica disponível de 27 de outubro a 3 de novembro.

Visuais Lendários

Visuais lendários novinhos em folha poderão ser adquiridos no evento Terror de Halloween, abrindo as caixas de itens de Halloween. Os visuais também podem ser adquiridos individualmente por 3.000 de ouro.

Shin-Ryeong D.Va

Imagem via Blizzard Entertainment

O primeiro visual revelado do evento Terror de Halloween 2020 foi Shin-Ryeong D.Va, uma aparência etérea com direito a orelhas de raposa. Em coreano, “shin-ryeong” significa “espírito”, o que se encaixa perfeitamente com o tema do evento. Nas redes sociais, os fãs também apontaram a semelhança do visual com uma kitsune, raposa espiritual do folclore japonês.

Holandês Voador Sigma

Imagem via Blizzard Entertainment

Neste visual de Halloween, o tanque Sigma assume a aparência do capitão do Holandês Voador, um navio fantasma que supostamente nunca ancora. O visual de Sigma brilha em um verde fantasmagórico e suas armas viraram anêmonas do mar. O conto do Holandês Voador é do século XVII, mas muitos fãs apontaram que Sigma se parece mais com a infame versão de Bob Esponja do capitão.

Lobisgorila Winston

Imagem via Blizzard Entertainment

Winston pode ser fofo, mas, no evento Terror de Halloween, ele vira um dos monstros mais famosos da época. Lobisgorila Winston tem um longo pelo marrom, uma camisa de flanela rasgada e garras assustadoramente longas. Fica a dúvida: se Lobisgorila Winston uivar para a Lua, será que não está só tentando se comunicar com seu planeta natal?

Dai-Tengu Hanzo

Imagem via Blizzard Entertainment

Em todo evento Terror de Halloween de Overwatch, os visuais se inspiram no folclore de vários países, mas os irmãos Shimada recebem a melhor narrativa do evento de 2020. “Dai-tengu”, em japonês, significa algo como “grande cão divino” e representa um espírito da montanha que vive uma vida solitária. A pele vermelha e barba branca de Hanzo fazem com que ele se pareça muito com as antigas lendas de Dai-Tengu.

Karasu-Tengu Genji

Imagem via Blizzard Entertainment

Como um complemento ao visual de Hanzo, Genji recebe o visual Karasu-Tengu. “Karasu” significa “corvo”, e este espírito é a versão ave do Dai-Tengu. O visual de Genji está cheio de penas grossas e sua máscara foi substituída por um bico enorme. O azul suave e etéreo de Karasu-Tengu é um contraste perfeito para a dureza vermelha de Dai-Tengu.

Os visuais estarão disponíveis apenas durante o evento Terror de Halloween de Overwatch, que vai de 13 de outubro a 3 de novembro. Os visuais do desafio só ficam disponíveis durante a semana do desafio, e os visuais Lendários podem ser adquiridos a qualquer momento. Os visuais de eventos passados de Halloween também ficarão disponíveis por um preço reduzido durante o evento deste ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 13 de outubro.