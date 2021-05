Todos os novos visuais do Aniversário de Overwatch 2021

Quer seu estilo seja moderno ou descolado, há algo para todos no evento Aniversário de Overwatch 2021. Oito novos visuais estarão disponíveis este ano de 18 de maio a 8 de junho, junto com cosméticos bônus como novas danças e ícones de jogadores legais.

Como se todo esse novo conteúdo não bastasse, tenha em mente que o evento Aniversário de Overwatch inclui enormes bônus para colecionadores de cosméticos. Todos os visuais de eventos sazonais estão disponíveis durante todo o evento, desde visuais festivos dos Jogos de Verão até a primeira onda de visuais do Halloween. Eles podem ser desbloqueados com caixas de espólio de aniversário ou comprados com ouro.

Se você está aqui apenas pelo conteúdo novo e brilhante, não se preocupe. Aqui estão todos os novos visuais estreando no evento de Aniversário de 2021.

Visuais Épicos

Esses visuais épicos só podem ser adquiridos ao completar os desafios semanais do evento de aniversário.

Ana Cibermédica

Imagem via Blizzard Entertainment

Neste visual épico, disponível de 18 a 24 de maio, Ana está dando sua melhor impressão de Soldado: 76. Como a mãe maneira residente de Overwatch, a maioria dos visuais de Ana são variações de sua capa usual e uniforme tático. Enquanto ela normalmente busca uma aparência natural, o visual Cibermédica dá a Ana um upgrade eletrônico moderno. Seu tapa-olho normal é substituído por um conjunto de óculos que podem ou não ser óculos 3D e sua capa está toda trabalhada no LED.

Echo Ave do Paraíso

Imagem via Blizzard Entertainment

Em vez de voar, Echo está se tornando floral. Este visual à base de plantas estará disponível de 24 a 31 de maio e dá à Echo uma transformação baseada em uma flor tropical. A planta Ave do Paraíso cresce alta com pétalas vibrantes de amarelo, laranja e rosa e um caule com ponta azul no meio. Olhando para este visual, parece que a Echo conseguiu duplicar perfeitamente a flor colorida.

Wrecking Ball Bola 8

Imagem via Blizzard Entertainment

Honestamente, não podemos acreditar que demorou tanto para um designer de Overwatch lançar uma skin para Wrecking Ball que torna o hamster um tipo diferente de bola. Este visual genial, disponível de 1 a 8 de junho, dá a Hammond a aparência de um estiloso jogador de bilhar. Seu pequeno colete elegante pode enganar, no entanto. Hammond não hesitaria em rolar qualquer um em seu mecha, que parece uma combinação de uma bola oito e os painéis de madeira em uma sala de estar dos anos 1970.

Visuais Lendários

Cinco novos visuais lendários estarão disponíveis durante o evento de aniversário. Esses visuais só podem ser desbloqueadas em caixas de espólio de aniversário ou compradas por 3.000 de ouro.

Junkrat Junkfood

Imagem via Blizzard Entertainment

Embora esta seja fácil para os aventureiros membros da comunidade de Overwatch chamarem Junkrat de “lanche”, este visual lendário parece transformá-lo em uma versão do universo alternativo de Willy Wonka. Junkrat trocou seus trapos cheios de brasa por um conjunto de terno rosa que inclui detalhes como alças de mochila de goma. Até seu pneu RIP se transformou em um doce pesadelo com pontas de milho doce. Isso significa que Junkertown também é Candyland?

Doomfist Gladiador

Imagem via Blizzard Entertainment

Quando pensamos que Doomfist não poderia ficar mais forte, os designers de Overwatch colocaram mais armadura nele. Este visual vagamente romano dá ao lutador um conjunto de placas baseado no poderoso leão, incluindo um capacete com pontas muito sinistro. O rosto de Doomfist também é coberto por uma máscara apertada que lhe dá quatro olhos. Melhor para acertar aquele combo, meu caro.

Sombra Gata Preta

Imagem via Blizzard Entertainment

O desfile de cosplay continua enquanto Sombra dá sua melhor impressão de Mulher Gato neste visual Lendário. Sombra já está acostumada a se esgueirar pela noite e causar travessuras, mas esta nova roupa dá a ela as garras, orelhas e rabos para caber na comparação de gato preto. Seu chicote e corte de cabelo elegante são referências evidentes, mas apreciados por muitos ladrões gatos e antagonistas do Batman ao longo dos anos.

Moira Vênus

Imagem via Blizzard Entertainment

Enquanto Echo copiava uma das flores mais bonitas do mundo para este evento, Moira toma notas de uma das mais perigosas. A curandeira moralmente cinzenta adotou a aparência de uma Dioneia, chamada em inglês de Venus Flytrap, uma planta carnívora conhecida por devorar moscas e pequenos insetos. Infelizmente para nós, essa descrição também se aplica aos jogadores de Moira que só sabem usar orbs de dano e nunca curar. Pelo menos a roupa é linda e completamente orgânica.

Baptiste Modernoso

Imagem via Blizzard Entertainment

Se a música-tema do SHAFT começar a tocar em sua cabeça assim que você vir esta skin, isso é um benefício, não um problema. Baptiste finalmente consegue um visual que é tão legal quanto ele é com esta nova e estilosa referência tingido com o estilo dos anos 1970. O curandeiro suave não está apenas usando uma camisa afro com estampas geométricas, mas a fivela de seu cinto literalmente diz que ele é descolado. Enquanto os fãs clamam para que seu Campo da Imortalidade seja uma bola de discoteca, o fato de que sua mochila agora é uma lâmpada de lava é o suficiente para nós.

Todos os novos visuais Lendários, bem como skins de eventos de aniversário anteriores, estarão disponíveis de 18 de maio a 8 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 18 de maio.