Todos os mapas disponíveis no beta de Overwatch 2

Faltam alguns clássicos—desculpa, fãs do Nepal—mas há muito conteúdo novo disponível para testar.

O beta de Overwatch 2 vai trazer conteúdo aos montes para experimentar, incluindo quatro mapas, um herói e um modo de jogo. Mas tudo tem que ser atualizado para a engine nova usada na sequência, então algumas partes do jogo base não chegaram a fazer parte do teste beta de 26 de abril.

Parece que os esforços dos desenvolvedores nessa sequência foi concentrado em mapas enormes, como New Queen Street e Circuito Real, e em atualizar mapas antigos com novas mecânicas. Pelo trabalho necessário para isso, alguns mapas ainda não estão disponíveis no beta.

Confira os mapas disponíveis no beta de 26 de abril e os que ainda não fazem parte desse teste, provavelmente por ainda estarem sendo aprimorados para o lançamento.

Controle

Torre Lijiang

Oásis

Ilios

Escolta

Dorado

Rota 66

Observatório: Gibraltar

Circuito Real (novo)

Híbrido

King’s Row

Eichenwalde

Midtown (novo)

Avanço

Coliseu (novo)

New Queen Street (novo)

Busan e Nepal, clássicos do Controle, não fazem parte da rotação atual do beta. Havana, Junkertown e Rialto, mapas de Escolta, também não. Os fãs dos mapas Híbridos devem sentir falta de Numbani, Blizzard World e Hollywood desta vez.

O novo modo de jogo de Overwatch 2, Avanço, substitui Ataque por completo. Então mapas como Hanamura, Indústrias Volskaya e Templo de Anúbis não devem aparecer até a parte JxA do jogo ser lançada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 21 de abril.