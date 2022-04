Todas as mudanças de mapa e mudanças de tempo na versão beta de Overwatch 2

A maior parte do hype relacionado ao mapa para Overwatch 2 se concentrou nas adições expansivas da sequência, como Circuit Royal e Midtown. Os itens básicos do jogo, no entanto, também receberam reformas abrangentes à medida que se dirigem para uma nova era.

Até agora, sete mapas clássicos, como Eichenwalde e Lijiang Tower, receberam “mudanças de tempo” que fazem os mapas parecerem novos. O oásis, por exemplo, agora é iluminado pela lua em vez do sol do deserto. Enquanto isso, outro clássico recebeu uma pequena atualização relacionada à história do jogo.

Embora pareçam pequenas mudanças cosméticas, cada mapa foi atualizado com o novo mecanismo de Overwatch 2, adicionando mais “suavidade” e clareza mesmo nas configurações gráficas mais baixas. Jogadores dedicados provavelmente também perceberão maneiras de aproveitar as mudanças de tempo em um nível competitivo, como usar becos pouco iluminados na Rota 66 para iniciar um ataque.

Aqui estão todas as mudanças de tempo do mapa incluídas na versão beta de 26 de abril de Overwatch 2. Mais provavelmente serão incluídos quando o jogo completo for lançado.

Ilios: pôr do sol

O paraíso de inspiração grega de Overwatch ganha um toque de laranja na sequência do jogo. A versão do pôr do sol de Ilios Well pode parecer familiar para jogadores de longa data; já está no jogo base e é frequentemente usado para um jogo personalizado baseado em Roadhogs puxando os jogadores para o vazio. Desta vez, porém, cada uma das três variações do mapa foi lançada na hora de ouro.

Oásis: Noite

Se você achou difícil desviar dos carros do Oasis durante o dia, prepare-se para lidar com a hora do rush da meia-noite. O local do deserto parece mais sereno em Overwatch 2, iluminado com o luar desbotado em vez do sol forte. Ao contrário do novo mapa Circuit Royal, que está inundado de neon, todas as variações do Oasis são iluminadas com um amarelo suave. No City Center, cuidado com heróis sorrateiros como Reaper e Tracer, que aproveitarão a nova cobertura que a escuridão oferece.

Torre Lijiang: Nascer do sol

Um dos mapas mais amados de Overwatch finalmente vê a luz do dia, literalmente, com essa mudança de horário. A impressionante arquitetura da Torre Lijiang agora está iluminada pela luz do sol da manhã, finalmente iluminando alguns dos pontos de camuflagem ideais do mapa. O Centro de Controle de Lijiang ainda parece o mesmo, considerando que é uma arena coberta. Mas há algumas boas notícias: finalmente deve ser mais fácil identificar Pharah voando alto no Garden ou no Night Market.

Eichenwalde: pôr do sol

Fazer longas caminhadas em Eichenwalde não parece o encontro ideal, mas poderia pelo menos ter uma quantidade equivalente de romance e perigo na hora de ouro. A cidade européia dizimada agora está inundada de luz laranja, o que adiciona um ambiente quente, mas um pouco aterrorizante ao mapa. Embora a luz do sol possa ser um pouco diferente, a reforma de Overwatch 2 de Eichenwalde pode ser uma homenagem ao visual do mapa no início de “Honra e Glória”.

King’s Row: Dia

Este favorito dos jogadores muda para o modo de luz do dia para Overwatch 2. Podemos perder as inúmeras luzes na King’s Row padrão, mas a falta significativa de cantos estranhos e escuros mais do que compensa isso. A luz do dia dá a este mapa uma sensação serena; as ruas parecem totalmente abandonadas à luz do dia, crise ômnica ou não. Embora tenhamos visto King’s Row em plena luz durante os eventos de Overwatch: Arquivos, a sequência dá ao mapa uma mudança de tempo menos chocante.

Rota 66: Noite

Há boas e más notícias sobre esta reforma do mapa. A boa notícia é que a Rota 66 está linda na sequência, iluminada pelo luar e as lâmpadas opacas que alinham os negócios no Deadlock Gorge. A má notícia é que o acidente de trem ainda está queimando. Pelo menos as grandes quantidades de fogo lhe dão muita visibilidade perto do surgimento dos atacantes.

Dorado: Dia

No jogo base, Dorado parece uma bela cidade com muitos cantos escuros e becos para se esgueirar. Overwatch 2 transforma o mapa de Escort em uma cidade no meio de uma celebração diurna, completa com confetes chovendo na praça logo à frente do Checkpoint A. A mudança de tempo deste mapa também tem relevância na história do jogo: O confete indica que é assim que Dorado se parece pouco antes da cinemática “Hero” acontecer.

Watchpoint: Gibraltar (menção honrosa)

Embora não tenha ocorrido uma mudança de tempo visível no mapa no que diz respeito à luz do sol, o surgimento de ataque de Gibraltar tem algumas mudanças notáveis. No jogo base, a antiga fortaleza de Overwatch está em ruínas. No momento em que a sequência acontece, Winston e a nova equipe de Overwatch assumiram a base e fizeram algumas melhorias notáveis.

No nível inferior do surgimento, todos os computadores agora estão funcionando e atualizados com as localizações dos mapas do jogo em todo o mundo. No andar de cima, o escritório de Winston agora está totalmente funcional. Mais importante ainda, o protocolo Athena foi carregado em todos os computadores, indicando que esta é provavelmente a base das próximas aventuras do novo esquadrão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 21 de abril.