Temporada competitiva 26 de Overwatch vai até 9 de março

Muitos jogadores de Overwatch estavam ansiosos para começar a temporada competitiva 27 no final de semana, mas a temporada 26 ficou no ar por mais uns dias.

A temporada 27 deveria começar em 4 de março, aproximadamente às 15h BRT. Pouco depois do horário previsto para o início, os jogadores começaram a encontrar erros quando tentavam entrar no modo competitivo. A imagem do competitivo na página inicial de Overwatch mostrava um zero em vez do número da temporada.

Por mais de três horas em 4 de março, não foi possível entrar em jogos no modo competitivo de forma alguma. Vários desenvolvedores de Overwatch disseram que estavam analisando o problema.

Aproximadamente às 19h BRT, o community manager Josh Nash publicou uma atualização no fórum da Blizzard Entertainment, dizendo que a temporada competitiva 26 seria estendida até 9 de março, aproximadamente às 16h BRT. Essa mudança permitiria que os jogadores aproveitassem partidas no modo competitivo enquanto a equipe de desenvolvimento termina os ajustes à temporada 27.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Nash avisou os jogadores de que poderia haver alguns problemas no final de semana. O card do modo competitivo sempre diz que a “temporada termina em menos de um minuto”, mas a nova temporada é esperada para 9 de março.

Você não vaai ganhar recompensas adicionais no fim da temporada se já tiver feito login na data original. Por exemplo, todos os jogadores recebem recompensas em pontos do competitivo com base em sua colocação no fim da temporada. Não serão distribuídos pontos adicionais, já que a temporada já acabou.

Se você não tiver recebido suas recompensas de fim de temporada em Overwatch, receberá em 9 de março, após a troca. Os jogadores que estiverem entre os 500 melhores também não vão receber recompensas adicionais se já tiverem recebido suas recompensas.

Uma medida que pode frustrar aqueles que buscam ficar no Top 500 é que o placar da temporada 26 foi “reativado e vai refletir mudanças de classificação” como se a temporada não tivesse acabado. Os jogadores mais bem-colocados teriam que continuar jogando ranqueadas para manter suas posições no placar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de março.