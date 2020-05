Referência de Diablo 3 é encontrada no mapa Blizzard World de Overwatch anos após o lançamento

A Blizzard Entertainment tem a reputação de deixar muitas referências de seus outros jogos em Overwatch, permitindo que os jogadores se conectem mais aos jogos encontrando elementos de seu passado.

Um fã de Overwatch encontrou recentemente uma referência rara de Diablo 3 na área final da Blizzard World.

Parece que ao quebrar os barris encontrados na área final do mapa existe uma chance rara de conseguir um espólio lendário. É uma interação com que os jogadores de Diablo 3 podem estar familiarizados.

Embora o espólio não dê aos jogadores uma vantagem no jogo ou um cosmético como lembrança, ainda é algo agradável de se ver.

Desde que a Blizzard World foi revelada em 2017, os fãs estão em uma caçada para reunir todas as referências distribuídas pelo mapa. Embora possa parecer que a comunidade tenha terminada a caçada após a adição desta jóia rara, Jeff Kaplan mencionou em uma entrevista ao Game Informer em 2019 que ainda havia algo mais relacionado a uma missão que ele projetou no World of Warcraft para encontrar dentro de Overwatch.

Alguns fãs acham que a missão mencionada pode ser a “Grande Espinhaço: Veredas“, que exigia que os jogadores coletassem cópias de um item com baixa taxa de queda. Este item foi encontrado apenas em uma área povoada, o que dificultou ainda mais a conclusão.

A Blizzard World foi adicionada à Overwatch em 2018 e é uma homenagem a todas as franquias da Blizzard.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de maio.