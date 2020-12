Quando termina o evento Paraíso Congelado 2020 de Overwatch?

O Paraíso Congelado anual de Overwatch está programado para ir ao ar em 15 de dezembro. Os jogadores estavam esperando o início do evento com a atualização de 10 de dezembro, mas o evento durará mais do que o suficiente para compensar o tempo perdido.

O trailer do Paraíso Congelado 2020 do Overwatch sugere que Ecopoint: Antarctica será o coração da próxima temporada de férias no jogo. A Ofensiva de Bola de Neve de Mei e o Caçador de Yeti provavelmente também retornarão, como nos anos anteriores.

⛄ Overwatch: Paraíso Congelado chega em 15 de dezembro ❄️ pic.twitter.com/Nz3DYTkyqv — Overwatch (@OverwatchBrasil) December 13, 2020

Junto com as decorações festivas e os modos Arcade, um monte de visuais com tema de inverno e missões semanais devem ser as partes principais do evento. Não seria um evento de Overwatch sem que rostos familiares voltassem, e os jogadores também deveriam ter acesso a visuais lançados em eventos anteriores do Paraíso Congelado, transformando a ocasião em uma oportunidade para colecionadores.

Quando terminará o evento Paraíso Congelado 2020 de Overwatch?

Com início em 15 de dezembro, o evento Paraíso Congelado de 2020 de Overwatch durará 21 dias e terminará em 5 de janeiro de 2021.

As moedas e caixas de saque do evento estarão disponíveis apenas até 5 de janeiro, então certifique-se de gastá-los em cosméticos que você gostaria de ter antes que a loja com tema de inverno de Overwatch feche suas portas por mais um ano.

Considerando que o evento não terminará tão cedo quanto o ano de 2020, também pode ser uma ideia decente começar a adivinhar quem será a primeira pessoa em seu esquadrão de Overwatch a jogar no Paraíso Congelado que durará até o ano que vem. Você pode dizer a eles como você se sente a respeito do senso de humor deles na próxima vez que jogar de Mercy, quando eles precisarem desesperadamente de uma Ressurreição.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de dezembro.