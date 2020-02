Primeiro final de semana da Liga Overwatch no YouTube não alcança audiência da Twitch de 2019

A Activision Blizzard ousou neste ano, passando a transmitir a Liga Overwatch no YouTube Gaming depois de passar os dois primeiros anos na Twitch. E até agora, em um final de semana, a Liga não parece estar indo tão bem na nova plataforma.

No último final de semana, a Liga Overwatch (OWL) foi transmitida por quase 16h no YouTube, com audiência média de 63.505 segundo dados da Stream Hatchet. É uma queda perceptível em relação à média de 97.168 que a OWL teve no primeiro final de semana do ano passado, na Twitch.

É difícil comparar o primeiro final de semana da OWL deste ano ao do ano passado na maioria das estatísticas, porém, por causa das mudanças no formato da Liga. No ano passado, foram 63 horas de cobertura no canal oficial da OWL durante a primeira semana, de 14 a 17 de fevereiro, com um total de 6,16 milhões de horas vistas.

Isso se deve, em grande parte, ao maior número de jogos que aconteceram no primeiro final de semana do ano passado. A primeira semana da temporada de 2019 teve 16 partidas, enquanto este ano foram apenas 8, sendo as partidas em Dallas e Nova York.

A diferença no número de partidas fez com que o tempo de transmissão e as horas vistas caíssem. O canal da OWL no YouTube teve, neste ano, um total de pouco mais de um milhão de horas vistas.

Além disso, houve uma queda significativa de audiência após as primeiras partidas do sábado. Enquanto a audiência das duas primeiras partidas de Nova York ficou acima de 90.000, o número caiu para aproximadamente 60.000 ao passar para Dallas.

Um possível motivo é que alguns espectadores comentaram que tinham que passar de uma stream para outra para ver a parte de Dallas da OWL no sábado. A mudança pareceu atrapalhar a audiência de uma forma que não é possível recuperar.

A audiência média, porém, é inegável. Seja a mudança para o YouTube, a baixa expectativa pelo fato de menos times estarem jogando na Liga ou o baixo número de partidas em geral, o primeiro final de semana da Liga Overwatch no YouTube não conseguiu atrair a mesma atenção de quando estava na Twitch.

Outro possível problema para a Liga depois da mudança para o YouTube é a falta de incentivos para a audiência. Quando as transmissões aconteciam na Twitch, havia diversas formas de recompensar as pessoas por verem o evento na plataforma, dando a elas emotes da Twitch e “OWL Tokens”, fichas que poderiam ser usadas em Overwatch para adquirir visuais no jogo.

Pete Vlastelica, encarregado da Liga, disse que está procurando opções parecidas de recompensas para os fãs, mas elas ainda não estão disponíveis.

A audiência mais baixa da primeira semana da temporada pode ser particularmente problemática porque a Liga perdeu aproximadamente um terço da audiência do ano passado na Twitch, e o primeiro final de semana foi uma das semanas de maior audiência em 2019.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.