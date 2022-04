Posso jogar o beta de Overwatch 2 no console?

O primeiro beta de Overwatch 2 está chegando.

A partir de 26 de abril, alguns dos muitos jogadores de todo o mundo que se inscreveram para o beta poderão ver em primeira mão o futuro da franquia de jogos de tiro da Blizzard. Além de heróis e mapas já conhecidos, os fãs poderão testar o novo herói Sojourn, um novo modo de jogo e quatro novos mapas.

Infelizmente, nem todas as pessoas que se inscreveram para o beta poderão participar. A Blizzard tem requisitos específicos para escolher os fãs participantes. Muitos estão se perguntando, por exemplo, se o primeiro beta estará disponível para consoles ou só para PC.

O beta de Overwatch 2 e os consoles

Não será possível participar do beta de 26 de abril jogando em consoles. O primeiro beta fechado de Overwatch 2 ficará disponível apenas para PC, segundo o site oficial de Overwatch. Também é preciso fazer o pré-registro no site e já ter uma cópia do primeiro Overwatch. Os jogadores selecionados para o beta receberão convites por email.

Mas isso não significa que os jogadores de consoles devem perder as esperanças. A Blizzard também declarou que pretende abrir testes futuros para quem joga no console. Não se sabe quando será esse próximo beta, mas o de 26 de abril não será o único período de testes de Overwatch 2.

Você ainda pode se inscrever para ter acesso ao beta no futuro, acessando o site de Overwatch com a sua conta Battle.net.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 19 de abril.