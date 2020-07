Overwatch começa a temporada competitiva 23 e apresenta a Fila Aberta

A temporada competitiva 23 de Overwatch está no ar e trouxe algumas mudanças. Além dos modos com a fila por função, agora é possível usar a Fila Aberta, uma fila separada que não exige as composições 2-2-2.

A Fila Aberta surgiu após o sucesso de um modo competitivo similar no Arcade e seus possíveis impactos no ecossistema das ranqueadas. Michael Heiberg, o designer de jogo principal, disse que o modo sem restrições teve impacto positivo nos tempos de fila. Ele “atrai mais jogadores de dano do que tanques e suportes”, o que ajuda a distribuir melhor as funções nos dois ambientes.

Os dois modos ranqueados têm CH (Classificações de Habilidade) diferentes, o que permite que você se aventure pelo novo formato mais solto sem medo de perder seu progresso. Diferentemente do que acontece com a Fila por Função, os jogadores não precisam escolher uma função antes de entrar e podem escolher qualquer herói na partida, o que abre espaço para outras estratégias.

Adicionar a Fila Aberta segue os objetivos que a Blizzard havia determinado para o ano de Overwatch: “ajustes e balanceamentos rápidos e muitos testes”, disse a desenvolvedora. O novo modo pode abrir espaço para composições diferentes, com três heróis de dano, por exemplo. Mas também pode ameaçar reviver composições infames como a GOATS, de três tanques e três suportes, conhecida por ser difícil de matar.

A Blizzard implementou a Fila por Função em um esquema 2-2-2 para acabar com as composições GOATS, que dominavam a segunda temporada da Liga Overwatch. A predominância de GOATS estagnou o meta e abriu pouco espaço para variação em relação a seu jogo mais defensivo e resistente. A fila por função, porém, acabou com GOATS ao custo de espaço para experimentar composições diferentes.

A temporada competitiva 23 de Overwatch vai até 4 de setembro, o que garante mais de dois meses para aumentar sua CH nos dois modos. A Fila Aberta pode voltar na temporada 24 se tiver impacto positivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de julho.