Overwatch caiu? Saiba como conferir o status do servidor

Overwatch tem seus problemas.

O jogo de tiro em primeira pessoa da Blizzard Entertainment costuma ficar fora do ar, geralmente devido a erros em servidores, como os de Los Angeles e Chicago na América do Norte e Paris na Europa.

Às vezes, não cabe aos desenvolvedores resolver esses problemas, que podem ser falhas nos provedores de internet, no seu hardware ou no software. Para determinar se o problema está do lado da Blizzard ou do seu, ou até de nenhum dos dois, confira este guia.

Confira o fórum de Overwatch

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Se o servidor de Overwatch tiver caído, é quase certo que a Blizzard já vai ter publicado isso no fórum oficial. A confirmação costuma incluir detalhes do problema, além de data e hora previstas para o servidor voltar ao ar.

Fique de olho nas últimas notícias do suporte técnico de Overwatch clicando aqui.

Investigue o Downdetector

Captura de tela via Downdetector

Se o fórum de Overwatch não tiver uma resposta concreta, a próxima coisa a fazer é entrar no site Downdetector. Esse site inclui uma linha do tempo de erros no servidor nas últimas 24 horas. Caso Overwatch tenha caído, o site mostra em detalhes quando o problema começou e de onde partiu. Também há um mapa muito útil em tempo real (Live Outage Map), que mostra erros no servidor em vários lugares do mundo.

Confira a conta do Suporte da Blizzard no Twitter

Imagem via Blizzard Entertainment

Se ainda restarem dúvidas, siga para o bom e velho Twitter. A Blizzard tem contas regionais para a América Latina em português e espanhol, além de contas de várias outras regiões. Quando houver algum problema na sua região, a Blizzard vai atualizar a rede social.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de março.