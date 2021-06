Overwatch apresenta Beta de Jogabilidade entre Plataformas

É hora de reunir toda a turma. Em breve, Overwatch lançará o Cross-Play Beta, um programa que finalmente permitirá que jogadores em diferentes plataformas e regiões joguem certos modos de jogo juntos.

Os fãs de Overwatch têm clamado por partidas multiplataforma nos últimos anos, desde que o jogo foi lançado em consoles como Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox One. Com o Cross-Play Beta, os jogadores poderão conectar suas contas individuais de console ao Battle.net. Isso permitirá o jogo multiplataforma com jogadores de PC, bem como jogadores de diferentes consoles.

A nova atualização do Battle.net também mesclará listas de amigos de todo o mundo, o que significa que os jogadores do Overwatch não precisarão mais trocar de região ao tentar jogar com amigos em outros servidores globais. Os jogadores europeus, por exemplo, não terão que trocar manualmente para servidores norte-americanos para jogar com amigos do outro lado do oceano.

Embora os jogadores de PC não precisem fazer nada para aproveitar o Cross-Play Beta, os jogadores de console terão que criar uma conta Battle.net e vincular seus consoles à conta. Para encorajar todos a darem esses passos, Overwatch dará uma Caixa de Espólio Dourada gratuita, que inclui um item lendário garantido, para todos os jogadores que conectarem suas contas.

Os jogadores de console poderão se juntar a jogadores de PC em modos de jogo não competitivos, como jogo rápido e arcade. Esses jogadores de console serão colocados no “leque” de partidas de PC se escolherem jogar com amigos no PC e o assistente de mira do console será desabilitado por padrão para tornar tudo um pouco mais justo.

Muitos jogadores hardcore de Overwatch provavelmente ficarão mais preocupados com o efeito do crossplay no modo competitivo. Os desenvolvedores confirmaram que jogadores de PC e jogadores de console não serão permitidos nos mesmos lobbies competitivos para garantir a justiça para todos. Jogadores em diferentes consoles, como PlayStation e Xbox, serão permitidos nos mesmos lobbies competitivos.

Quando a 29ª temporada do modo competitivo começar no final deste semestre, três tabelas de classificação principais separadas estarão disponíveis: uma para jogadores de PC, uma para jogadores de console com cross-play e outra sem o cross-play.

A participação no Cross-Play Beta é ativada por padrão. Apenas os jogadores de console poderão optar por sair do programa, então os jogadores de PC terão que convidar esses novos jogadores para a briga, gostem ou não.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 09 de junho.