Os melhores visuais de Overwatch de 2020

Todos os anos, a equipe de desenvolvimento de Overwatch produz uma nova série de cosméticos e visuais para seus vários heróis.

Alguns visuais são lançados por conta própria, alguns são usados ​​para eventos promocionais e o resto é lançado durante eventos sazonais. Este ano, a equipe de Overwatch lançou alguns visuais realmente incríveis.

Aqui estão os melhores visuais de heróis de Overwatch lançados em 2020.

D.Va Shin-Ryeong

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual de D.Va Shin-Ryeong foi trazidao para o jogo durante o evento Terror de Halloween 2020. Inspirado em anime, este visual retrata D.Va como uma raposa espiritual no meio de uma transformação, mostrando suas orelhas de raposa e seis de suas caudas de raposa. Seu mech é um templo assombrado adornado com velas, um telhado de pedra e um belo acabamento de madeira.

De acordo com uma entrevista com o artista que desenhou este visual, David Kang, seu objetivo era retratar o mito da raposa de nove caudas comum em outros videogames, mas ele queria retratá-la durante sua transformação com um tom muito mais sombrio. Este visual de raposa espiritual não é apenas um dos melhores visuais lançados em 2020, é um dos melhores já adicionadas ao Overwatch.

Reinhardt Gaia

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual Atlantic All-Stars deste ano é absolutamente incrível. O tema dos visuais do All-Stars 2020 era céu e terra. O visual Atlantic de Reinhardt, Gaia, obviamente representa a terra. Ele retrata Reinhardt como um protetor mítico da floresta, empunhando um enorme martelo de madeira com infusão mágica.

O design baseia-se fortemente em obras de arte e folclore germânicas e celtas, o que é perfeito para Reinhardt, que é alemão. Em nenhum lugar a influência celta é mais clara do que na árvore em seu peito, que apresenta um desenho de árvore celta muito tradicional. Este visual também apresenta Reinhardt com chifres, que é outra adição do folclore do norte da Europa. Além de tudo isso, eles adicionaram uma aura de folha mágica que permanece ao redor da cabeça de Reinhardt, indicando que ele é um personagem mágico feérico.

D.Va Celestial

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual de D.Va Pacific All-Stars 2020 representa o céu. Este visual é inspirado na mitologia asiática dos céus e retrata D.Va como uma divindade celestial. Este visual incrivelmente polido e bonito apresenta ângulos cuidadosamente curvados e uma linda paleta de cores branca, dourada e azul. Os ombros do mech lembram nuvens e asas douradas repousam no topo da máquina. Os modelos de personagens para D.Va e seu mech também apresentam uma textura animada de céu estrelado. Este é um visual de primeira linha e com certeza um dos melhores de 2020.

Echo Pegando Onda

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual Pegando Onda para Echo foi adicionado ao jogo durante o evento Jogos de Verão 2020. Este visual com tema de verão muito legal transforma as asas da Echo em pranchas de surf e adiciona uma textura de água fria à sua cabeça e corpo. Com seus gradientes de amarelo brilhante a laranja e cores de destaque em azul brilhante, este visual definitivamente passa aquelas vibrações do pôr do sol de praia de verão.

Hammond Submarino

Captura de tela via Blizzard Entertainment

A equipe de Overwatch lançou muitos visuais para Hammond, mas realmente se superou com o Hammond Submarino. Este adorável visual apresenta Hammond como um piloto de submarino com um bigode e uniforme de capitão, e seu mech como um submarino antigo. Quando em forma de bola, seu mech parece razoavelmente semelhante ao submarino Tartaruga de David Bushnell, de aproximadamente 1776. Este visual com tema náutico apresenta todos os tipos de detalhes legais, incluindo luzes legais, uma escotilha e até mesmo uma estrela do mar se segurando para salvar sua vida.

Reaper Baile de Máscaras

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual do Reaper Baile de Máscaras foi lançado para o evento de aniversário de 2020. O visual retrata o herói em traje formal escarlate do século 19, vestindo uma máscara sobre os olhos de uma cabeça esquelética, em cima da qual repousa um chapéu vermelho brilhante decorado com duas penas amarelas brilhantes. Com esta roupa, Reaper está mais do que pronto para assistir a um baile de máscaras na década de 1850.

Le modèle légendaire de Faucheur "Bas les masques" cache une référence au film du Fantôme de l'Opéra de 1925. On peut voir inscrit sous ses armes la citation "Beneath your dancing feet are the tombs of tortured men!" #Overwatch pic.twitter.com/W7H7g3n1Td — La Cavalerie Overwatch 🇫🇷 (@OverwatchLCO) May 20, 2020

Esse visual é lindo e ainda contém algumas referências literárias inteligentes. Por um lado, na parte inferior de sua espingarda, há uma inscrição que diz “Abaixo de seus pés dançantes estão os túmulos de homens torturados”. Esta é uma referência ao Fantasma da Ópera, quando o fantasma que está vestindo as roupas da Morte Vermelha diz exatamente esta citação. O próprio nome do visual é uma referência à Máscara da Morte Vermelha, um livro escrito por Edgar Allen Poe.

Bastion Castelinho de Areia

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Lançada pela primeira vez durante o evento dos Jogos de Verão de 2020, o visual Bastion Castelinho de Areia transforma o herói em um divertido castelo de areia, repleto de vários baldes de plástico de cores vivas e juntas de plástico para garantir a integridade da construção do castelo. Este visual é uma representação muito criativa e divertida de Bastion, que transforma o personagem com um tema totalmente novo. De certa forma, esse visual lembra o visual do Bastion Lego de 2019, que também buscou transformar o herói em algo mais lúdico.

Carnaval da Ashe

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O próximo em nossa lista é o visual de Carnaval da Ashe. Este visual pode ser desbloqueada durante o Desafio Carnaval da Ashe, que aconteceu de 25 de fevereiro a 9 de março.

Neste visual, Ashe usa legging de couro e um colete de couro, tudo em verde, roxo e dourado. Sob esse colete, ela usa uma camisa branca de botões com uma gravata borboleta dourada. Ela termina com uma cartola roxa com detalhes em dourado e verde e uma máscara preta para os olhos.

Bob está usando uma versão menor de seu chapéu roxo, uma máscara de ouro e enormes contas verdes e douradas em volta do pescoço. A alta qualidade da moda em exibição neste visual da Ashe trai sua enorme riqueza e seu senso de estilo extravagante durante o Carnaval da Ashe.

Zenyatta Huitzilopochtli

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual Huitzilopochtli para Zenyatta foi adicionada no evento de aniversário. Este visual retrata Zenyatta como o deus asteca Huitzilopochtli, que às vezes também é escrito Uitzilopochtli. Huitzilopochtli era o deus do sol e da guerra no México antigo e é tradicionalmente representado por pássaros, já que seu nome significa Beija-flor. Este visual de Zenyatta apresenta o cocar do deus e está vestido com estilos astecas tradicionais. Este é um tema muito legal que foi executado com elegância.

Ana Franco-atiradora

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual de Franco-atiradora de Ana foi adicionado ao jogo durante o evento Arquivos de Overwatch 2020. Esta é um dos poucos visuais que retrata uma jovem Ana em seu elemento durante os primeiros anos de Overwatch antes de ela ir para o exílio.

O visual apresenta uma roupa de camuflagem do deserto para Ana, que permitiria que ela se misturasse a ambientes arenosos. O aspecto mais legal desse visual é a arma totalmente única. Este visual apresenta o rifle original de Ana, que é totalmente diferente do rifle padrão. Durante o jogo, esta arma tem uma aparência totalmente diferente em primeira pessoa, tornando-a uma alternativa única para a visualização do jogo padrão de Ana.

Sombra Mil-faces

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Mil-faces foi adicionado durante o evento do Ano Novo Lunar de 2020 e é talvez o visual mais original disponível para Sombra. Este visual apresenta seis rostos únicos baseados em Bian Lian ou “mudança de rosto”, que é um subgênero da ópera de Sichuan que se originou durante a Dinastia Qing no século XVII. A performance em Bian Lian envolve o uso de mudanças constantes e às vezes rápidas na máscara facial ao longo da performance de uma história.

Este visual de Sombra apresenta seis máscaras diferentes que Sombra usa durante o jogo. A mudança de rosto é uma característica diferente de qualquer outro visual no jogo e, como tal, é notável. Para saber mais sobre a rica história e cultura por trás de Bian Lian, confira a postagem do blog da equipe de Overwatch sobre este tema.

Echo Borboleta

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Echo foi lançada em 2020, então, tecnicamente, todos os seus visuais se qualificam para aparecer nesta lista. O visual de borboleta era uma dos quatro visuais lendários originais de Echo. Esta versão de Echo transforma o personagem de um robô focado na forma em um monstro inseto bonito, orgânico e estranho com asas de borboleta, um tórax e uma antena. Tudo isso é completado com um esquema de cores verde brilhante e roxo suave que é absolutamente delicioso.

Tracer Quadrinho

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual Tracer Quadrinho foi lançado como parte do Desafio Tracer Quadrinho, um evento que aconteceu em meados de setembro. Esse evento foi projetado para ajudar a promover os últimos quadrinhos de Overwatch, que estão atualmente no meio de um aprofundamento do herói da arte da capa de Overwatch, Tracer.

O visual apresenta uma paleta de cores azul claro e rosa. Em suas armas e braços, há vários efeitos sonoros de quadrinhos escritos, como “Bang”, “Zap” e “Pow”. Suas leggings são compostas por painéis de histórias em quadrinhos que, na verdade, falam de Tracer. Cubra tudo isso com seus tênis de corrida vermelhos brilhantes e você terá um dos visuais de Tracer mais divertidos do jogo.

Doomfist Thunder

Captura de tela via Blizzard Entertainment

O visual Doomfist Thunder foi lançado em março e é o visual do campeonato de 2019 do San Francisco Shock. Os artistas conceituais escolheram fazer um visual para Doomfist, já que ele era um herói essencial no meta durante a vitória do campeonato de 2019 do Shock. De acordo com os designers de visual, a ideia por trás desse design de personagem é que Doomfist é uma pessoa de lava derretida dentro de um corpo de rocha com uma luva de ouro e obsidiana. Suas habilidades são todas infundidas com uma aura elétrica.

A habilidade suprema de Doomfist e vários outros recursos no visual fazem referência ao Shock. Quando ele bate no chão durante sua suprema, ele deixa para trás um SF de San Francisco no chão. Ele também tem um logotipo sutil do Shock na testa e outro na fivela do cinto. Este visual é um dos visuais do Doomfist mais originais e interessantes do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 24 de dezembro.