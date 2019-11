Novo conto de Overwatch, Valquíria, dá destaque a Mercy

Um novo conto de Overwatch foi lançado hoje, estrelando ninguém menos que a nossa médica voadora, Mercy.

A história tem pouco mais de 20 páginas e é contada do ponto de vista de Mercy ao trabalhar em Cairo, Egito. Soldado: 76 e Ana também aparecem.

Overwatch on Twitter Enfrente o passado. Em Valquíria, um novo conto de Overwatch, Mercy debate se deve juntar-se à luta novamente 🌟 https://t.co/sKiT1PSMEW https://t.co/ZsMc0sSXIh

A história se torna mais significativa depois do anúncio de Overwatch 2, que terá mais foco na história e em missões relacionadas à história. Em Valquíria, podemos ver Mercy tentando decidir se volta ou não para a luta. Sabemos que ela volta, porém, graças à revelação de Overwatch 2.

Vamos deixar você ler as melhores partes da história aqui, mas a cereja do bolo fica no final, quando a Blizzard parece lançar um novo visual de Mercy com jaleco médico. Ela ainda tem as asas, obviamente, mas a Dra. Ziegler nunca esteve melhor.

Imagem via Blizzard Entertainment

Em eventos anteriores, a Blizzard disponibilizada visuais relacionados às histórias em desafios dentro do jogo, como o visual Ana Bastet depois do lançamento de um conto com ela.

Mais informações sobre o visual devem ser disponibilizadas no futuro, mas, por enquanto, aproveite o novo conto e prepare-se para novidades de Overwatch 2 nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 11 de novembro.