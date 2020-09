Nova atualização de Overwatch enfraquece Dinamite de Ashe

Em busca do balanceamento de heróis, a equipe de desenvolvimento de Overwatch decidiu pegar leve, mas dar um jeito em pontos fora da curva. A atualização de 24 de setembro da versão ativa do jogo não inclui grandes mudanças, mas quem joga de Ashe vai perceber que o dano que ela causa com a Dinamite foi reduzido. Isso pode ser ruim para os fãs de Ashe, mas é bom para todos os outros jogadores, que tinham que lidar com seu altíssimo dano em área.

Muitas das alterações listadas abaixo foram testadas no Laboratório de 18 de setembro e a maior parte dos testes acabou indo ao ar. Se você é fã de McCree, no entanto, pode ter percebido que o rolamento não poderá ser ativado no ar, como estava sendo testado. Os saltos mortais vão demorar um pouquinho mais.

Todas as alterações listadas nas notas já estão no ar em todas as plataformas de Overwatch.

Alterações a heróis

Ashe

Dano da explosão de Dinamite reduzido de 75 para 50.

Quase todo jogador já sentiu a dor de uma Dinamite certeira de Ashe. Se a mira for boa e você não tiver muita absorção de dano, a habilidade pode dizimar um time inteiro. Os desenvolvedores disseram que gostariam de manter o “impacto” do dano primário de Ashe, então decidiram tirar dano da Dinamite.

Baptiste

Custo da suprema Matriz Amplificadora reduzido em 15%.

A cura em área de Baptiste foi enfraquecida em uma atualização anterior, junto com a munição de sua granada de cura. Como a cura era a principal forma de carregar sua suprema, Matriz Amplificadora, os desenvolvedores decidiram reduzir o custo da suprema, para compensar parte desse enfraquecimento. Com a alteração, a Matriz Amplificadora carrega 15% mais rapidamente.

McCree

Distância do Rolamento aumenta em 20%.

Duração do atordoamento de Clarão aumenta de 0,7 para 0,8 segundo.

Muitos jogadores estavam aguardando poder usar o rolamento de McCree no ar, como foi testado no Laboratório da semana passada. Mas a melhoria pode ter sido um pouco forte demais para ir ao ar. Mas, mesmo não podendo fazer saltos mortais, o rolamento de McCree ainda irá 20% mais longe graças à nova melhoria.

O Clarão também atordoa os inimigos por 0,1 segundo a mais a partir de agora. Não parece uma grande mudança, mas, para quem joga de McCree, é uma chance a mais de acertar um tiro na cabeça do inimigo atordoado.

Orisa

Armadura básica aumenta de 200 para 250.

Velocidade do projétil de Metralhadora de Fusão aumenta de 90 para 120.

Uma atualização anterior, que reduzia o poder dos escudos fortes demais de alguns heróis, acabou completamente com Orisa, então essas pequenas melhorias são uma tentativa de devolver um pouco de seu brilho. Aumentar a armadura aumenta sua sobrevivência, e aumentar a velocidade do projétil faz com que seu ataque primário seja mais letal. Nos últimos meses, ela vem sendo bem menos usada, mas as melhorias podem trazer Orisa de volta ao jogo em certos mapas.

Roadhog

Corrente de Gancho agora puxa o alvo para mais perto, de 3,5m para 3m.

Uma mudança recente às mecânicas de espingarda de Overwatch fez com que Roadhog não conseguisse mais usar um combo que eliminaria alvos com menos vida. Com a alteração à espingarda, heroínas como Tracer e Sombra ainda conseguiam escapar vivas depois de um combo. Com essa pequena melhoria, Roadhog consegue trazer esses alvos para mais perto e causar mais dano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 24 de setembro.