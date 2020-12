Melhores visuais natalinos de Overwatch

O Natal esteve aí e nada traz o espírito festivo como o evento Paraíso Congelado de Overwatch e todos os cosméticos que vêm com ele.

O evento Paraíso Congelado 2020 começou em 15 de dezembro, trazendo vários novos viuais para Overwatch. Existem agora mais de 30 visuais de eventos que foram adicionados ao jogo nos últimos anos.

Embora todos os cosméticos se encaixem no tema Paraíso Congelado, alguns se destacam mais do que outros em termos de representação do espírito natalino.

Caso você esteja preocupado em perder alguns dos melhores itens que o evento Paraíso Congelado de Overwatch tem a oferecer, nós compilamos uma lista dos visuais mais festivos que farão você querer comemorar o feriado em grande estilo.

Roadhog Rudolph

Imagem via Blizzard Entertainment

Roadhog pode ter uma barriga que sugere que ele é o velho e alegre Nicolau, mas durante o primeiro evento Paraíso Congelado de Overwatch em 2016, os desenvolvedores transformaram seu umbigo de tamanho sobre-humano em um nariz vermelho brilhante.

Completo com chifres de rena e um gancho de bengala doce, o visual Épico de Rudolph do Roadhog exibia todas as roupas verdes e vermelhas que você esperaria de alguém se preparando para uma festa de Natal.

Este visual é completo com a transformação da tatuagem “Wild Hog Power” de Roadhog em um Rudolph sorridente logo acima de uma fivela de cinto do tamanho de uma placa de carro “HOHOHOG”.

McCree Avarento

Outro visual de nível Épico, o visual Avarento (referência à Scrooge) de McCree incorpora o status de solitário do herói.

Embora o próprio McCree não seja conhecido por ser rico ou insuportável, esse visual coberto de neve é ​​uma maneira de você expressar de forma mais sutil seu amor pelas festas de fim de ano.

Cabelo grisalho balançando e óculos de sol dourados, este visual é destacado por uma cartola de aba longa e uma fivela de cinto “GAMF” em vez da fivela “BAMF” padrão de McCree.

Torbjörn Santaclad

Nada é tão festivo durante a temporada de férias quanto o próprio Papai Noel. E nenhum personagem em Overwatch poderia incorporar o espírito do Papai Noel mais do que o construtor de torres sueco favorito de todos, Torbjörn.

Vindo do evento inaugural do Paraíso Congelado, o visual de Santaclad de Torb inclui uma roupa de Papai Noel totalmente vermelha com um par de árvores de Natal verdes brilhantes como ombreiras e sinos dourados amarrando suas tranças de barba.

Ninguém pode realmente se considerar um jogador de Torb sem desfilar com esse visual Lendário durante o evento Paraíso Congelado.

Zenyatta Quebra-nozes

Indiscutivelmente um dos melhores visuais para Zenyatta no jogo, o visual do Quebra-nozes do evento Paraíso Congelado de 2017 permite que os jogadores quebrem crânios jogando nozes completamente intactas nos oponentes.

Vestido com trajes militares vermelho, marinho e branco, este visual Lendário se assemelha perfeitamente ao icônico protagonista do balé do final do século 19 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Os orbes de nogueira flutuantes de Zenyatta para o visual circundam uma cabeça de cabelo branco exuberante que combina com um bigodão imaculadamente penteado.

Winston Yeti

Winston definitivamente não é um macaco e será o primeiro a informá-lo de que é um cientista. Mas durante as festividades, seu visual Lendário de Yeti terá suas últimas habilidades de raiva parecendo mais abomináveis ​​do que nunca.

Com um jetpack e roupas enfeitadas com crânios de mamíferos com cascos, os jogadores podem começar a questionar o quão civilizado é seu Winston.

Embora este visual tenha sido adicionada em 2016, um modo de jogo especial chamado “Mei’s Yeti Hunt” foi adicionado especificamente para dar aos jogadores a chance de abraçar totalmente o visual em 2017. O modo arcade cinco contra um permite que um Winston com visual de Yeti enfrente cinco jogadores usando Mei em uma luta até a morte.

Tracer Guizos

Se você é o tipo de jogador que adora cantar, o visual de Tracer do Paraíso Congelado fará você vibrar o tempo todo.

Esta roupa de elfo verde brilhante é finalizada com um chapéu de Natal e pequenos sinos ao redor da borda do vestido de Tracer que soam conforme você pula. De seus chinelos de bico fino a suas leggings festivas, a aparência desse visual combina com os altos níveis de carisma de Tracer.

Junkrat Krampus

Se você foi travesso este ano, você pode querer tomar cuidado porque o Krampus de Overwatch tem uma queda por explodir coisas.

O meio bode e meio demônio conhecido como Krampus serve como justaposição ao Papai Noel, de acordo com o folclore da Europa central. Em vez de dar presentes para boas crianças, ele pune crianças que não deram ouvidos aos pais ou não cumpriram suas tarefas.

Vestido de forma semelhante ao visual de Santaclad de Torb, este cosmético Lendário de Junkrat, que foi lançado em 2018, tem a roupa vermelha que você espera ver no bom velhinho, mas há algo um pouco estranho nisso.

Com uma camisa desabotoada expondo os pelos do peito, este uniforme da Krampus tem alguns pontos de patchwork que vão deixar as crianças inquietas. Pode não ser tão brilhante e alegre como outros visuais de inverno, mas considerando a personalidade de Junkrat, essa virada demoníaca nas férias é tudo que um jogador de Junkrat poderia querer nesta temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 25 de dezembro.