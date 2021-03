Overwatch foi abençoado com muitos visuais incríveis ao longo dos anos, mas ninguém recebeu mais designs incríveis do que Mercy.

De longe uma das heroínas mais populares do universo Overwatch, Mercy é uma curandeira que se encaixa em uma variedade de composições de equipe. Ela também é um lindo anjo cujo design básico se presta a incríveis idéias de visuais.

Desde que Overwatch foi lançado em 2016, Mercy ganhou oito novos temas lendários ao longo dos diferentes eventos sazonais do jogo, e basicamente todos eles foram acréscimos incríveis.

Aqui estão os melhores visuais de Mercy em Overwatch.

Mercy Rosa

Screengrab via Blizzard Entertainment

O melhor visual de Mercy também é o mais caridoso. Em 2018, a Blizzard disponibilizou Mercy Rosa para compra, com os lucros indo para a Breast Cancer Research Foundation. No total, US$ 12,7 milhões foram arrecadados.

Bruxa

Screengrab via Blizzard Entertainment

Um dos primeiros visuais de Mercy também é um dos melhores. No evento original de Halloween em 2016, Mercy Bruxa deu aos fãs uma amostra do que os desenvolvedores eram capazes quando se tratava de novas roupas para os heróis do jogo.

2019 Atlantic All-Stars

Screengrab via Blizzard Entertainment

Para comemorar as festividades All-Star da Overwatch League 2019, os designers abençoaram Mercy com este visual incrível. Atlantic Mercy tem tema lunar, enquanto Lúcio, com Pacific, tem tema solar.

Vitória Alada

Screengrab via Blizzard Entertainment

O visual dos Jogos de Verão de 2017 de Mercy adornou a linda médica com um tema grego para as próprias “olimpíadas” de Overwatch, transformando seu cajado do Caduceu em uma tocha ao longo do caminho.

Demoníaca

Screengrab via Blizzard Entertainment

Um dos visuais lendários desbloqueáveis ​​originais de Mercy, Demoniáca transforma o anjo da cura em um demônio, totalmente equipado com chifres, asas de diabo e uma cauda de diabo. Diabólica também é ótima, que é apenas uma troca na paleta com o tema roxo da mesma roupa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 19 de março.