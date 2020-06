Grandes alterações a Brigitte e melhorias a D.Va na atualização mais recente do Laboratório de Overwatch

É hora de testar mais grandes mudanças a Overwatch.

Quase uma semana depois de uma grande atualização ser adicionada aos servidores principais, com melhorias a Genji e um sistema de fila prioritária, um novo experimento do Laboratório foi lançado com mais ajustes.

A suporte Brigitte é o foco de várias mudanças relacionadas à redução de armadura e de barreira. A tanque D.Va também teve alterações a seus tempos de recarga e reduções de movimento.

Brigitte

Kit de Reparos não concede mais armadura adicional ao curar alvos que já estavam com a vida cheia.

Vida máxima de Barreira de Escudo aumenta de 200 para 250. Velocidade de regeneração reduzida de 100 para 85 de vida por segundo. Tempo de recarga quando destruída aumenta de 3 para 5 segundos.

No atual estado das ranqueadas e dos jogos profissionais, Brigitte é considerada uma heroína obrigatória em alguma composições, combinada com heróis mais rápidos como Genji e Tracer. Muitos jogadores reclamaram que a armadura que ela concede fortalece demais esses heróis, que costumam ter menos vida e podem ser eliminados mais facilmente.

Com este Experimento do Laboratório, esses dias podem estar chegando ao fim. No momento, o Kit de Reparos de Brigitte acrescenta armadura em vez de vida se o herói estiver com a vida cheia, fazendo com que heróis de vida máxima baixa se tornem mais difíceis de matar. A mudança limita a armadura recebida, priorizando, de fato, a cura dos alvos em vez do escudo.

É um enfraquecimento considerável para Brigitte, mas as mudanças não param por aí. Seu escudo ganha 50 de vida a mais, o que faz com que ela consiga sobreviver sozinha por um pouquinho mais de tempo. A velocidade de regeneração é reduzida e o tempo de recarga aumenta, o que significa que é preciso ter mais cuidados ao jogar com a Barreira de Escudo. Se o Escudo for destruído, não será possível usar Golpe de Escudo, parte importante das habilidades de Brigitte.

Ashe

Tempo de recarga de Dinamite aumenta de 10 para 12 segundos.

Ashe, outra heroína obrigatória nos níveis competitivos mais altos, costuma usar sua Dinamite para causar quantidades absurdas de dano ao time inimigo. O aumento de dois segundos no tempo de recarga significa que os jogadores precisam ter mais cuidado na hora de usar a poderosa habilidade.

D.Va

Redução de velocidade de movimento de Canhões de Fusão alterada de 50% para 40%.

Tempo de recarga de Matriz de Defesa reduzido de 1,5 segundo para 1 segundo.

Atraso na ativação de Micromísseis reduzido de 0,5 segundo para 0,25 segundo.

Hoje em dia, D.Va costuma ser ofuscada por Sigma na posição dela. Mudanças como essa têm como objetivo torná-la uma escolha mais viável no futuro. Com menor redução de velocidade de movimento e atraso na ativação, D.Va pode caçar inimigos e eliminações com uma facilidade que nem Sigma tem. A maior alteração é a redução do tempo de recarga de Matriz de Defesa, que garante que D.Va tenha mais oportunidades de absorver dano e habilidades.

Junkrat

Atraso no disparo de Mina de Concussão reduzido de 0,156 segundo para 0,1 segundo.

Tempo para Pneu da Morte assumir o controle de Junkrat pós-detonação reduzido de 1,5 segundo para 0,9 segundos.

O especialista em bombas Junkrat conseguiu algumas melhorias importantes a sua passiva e a sua Mina de Concussão em outra atualização, mas há mais alterações em teste neste Experimento do Laboratório. Agora, as Minas de Concussão explodem quase instantaneamente depois de detonar. Depois de usar a habilidade Pneu da Morte de Junkrat, você agora retoma o controle 2 vezes mais rapidamente, permitindo que volte antes à ação.

O Experimento atual do Laboratório fica disponível por, no mínimo, uma semana, e pode ser encontrado na página principal de jogo de Overwatch. Este experimento, particularmente, usa a fila por função 2-2-2 para simular a experiência do competitivo. Como sempre, tenha em mente que nenhuma das alterações é garantida e os desenvolvedores vão alterá-las se for necessário, com base no feedback.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 23 de junho.