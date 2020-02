Desafio Carnaval da Ashe em Overwatch já está no ar

Já é terça-feira de Carnaval e Ashe vai começar a folia. De 25 de fevereiro a 9 de março, será possível conseguir um visual épico para a atiradora e seu mordomo ômnico em Overwatch com o Desafio Carnaval da Ashe. É preciso vencer nove partidas de Overwatch em um período de duas semanas para desbloquear ícones do jogador, um spray exclusivo e o visual festivo.

Ashe, socialite que virou líder da Gangue Deadlock, é conhecida por seu estilo dramático e complexo. O novo visual de Carnaval se encaixa bem na estética da personagem, com detalhes em verde, roxo e dourado e uma máscara que cobre a região dos olhos.

Dramática como é, Ashe novamente perde os holofotes para seu mordomo ômnico, Bob. Ele usa um colete verde festivo, uma máscara própria e um colar com miçangas enormes para celebrar a ocasião. Não sabemos como ele conseguiu as miçangas, mas deve ser uma boa história.

O Desafio Carnaval da Ashe segue o mesmo padrão de outros eventos avulsos de Overwatch. Será preciso vencer nove partidas para desbloquear o visual Épico. Com três vitórias, são desbloqueados dois ícones do jogador comemorativos. Seis vitórias garantem acesso a um spray exclusivo de Carnaval. As vitórias podem ser obtidas no modo competitivo de Overwatch, no jogo rápido ou em qualquer modo do Arcade. Partidas personalizadas não contam.

Também será possível obter sprays exclusivos ao assistir a streams de Overwatch na Twitch até 9 de março. Cada duas horas desbloqueiam mais sprays de Ashe e Bob no Carnaval, com um limite de até seis horas. É preciso ter a conta da Twitch conectada à conta da Battle.net para obter as recompensas. Qualquer stream marcada como sendo de Overwatch na Twitch conta para os sprays exclusivos.

O Desafio Carnaval da Ashe foi lançado junto com o Modo Experimental, que permite que os jogadores testem novos modos de jogo e ajustes de balanceamento escolhidos pela equipe de desenvolvedores. Vitórias no Modo Experimental também contam para o Desafio de Carnaval.

Todas as novas funcionalidades ficam disponíveis hoje, 25 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.