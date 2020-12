Confira todas as recompensas dos desafios semanais Paraíso Congelado 2020 de Overwatch

O evento Paraíso Congelado de Overwatch voltou para encerrar bem o ano de 2020, trazendo com ele três semanas de desafios e recompensas como sprays, ícones e visuais temáticos de fim de ano.

Desta vez, o conteúdo será de Junkrat, Ana e Roadhog, que parecem saídos diretamente de histórias infantis. Cada semana terá recompensas diferentes, sendo sprays e ícones com três e seis vitórias e o visual Épico da semana com nove vitórias.

As vitórias podem ser em qualquer modo de jogo exceto o personalizado e incluem os novos modos festivos Ofensiva de Bola de Neve da Mei e Caça ao Yeti, que estão em destaque no Arcade ao longo do evento.

De 15 a 22 de dezembro, os itens cosméticos são temáticos do Junkrat Duende, incluindo um ícone de jogador com três vitórias e um spray com seis vitórias. O novo visual do personagem pode ser obtido com nove vitórias, ao fim do desafio da semana.

Na semana de 23 a 30 de dezembro, Ana Biscoito de Gengibre estreia no jogo com um ícone e um spray, que podem ser obtidos com três e seis vitórias. Você receberá o visual Ana Biscoito de Gengibre ao vencer nove partidas.

Na última semana, de 31 de dezembro a 5 de janeiro, vencer as partidas dará como recompensa os itens cosméticos de Roadhog Nevado. Com este visual, Roadhog assume a aparência de um boneco de neve assustador, com direito a cartola, nariz de cenoura e olhar azul congelante. O visual é pouco amigável e vem acompanhado de um ícone e um spray igualmente assustadores, mas estranhamente festivos.

Os itens cosméticos são exclusivos das respectivas semanas e não devem voltar ao jogo no futuro, então é bom lembrar de vencer nove jogos toda semana para garantir as recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 15 de dezembro.