Como jogar de Doomfist em seu novo papel de tanque no beta de Overwatch 2

Indiscutivelmente uma das maiores mudanças em Overwatch como resultado de Overwatch 2 é Doomfist se mudar para o papel de tanque.

Embora Doomfist já tenha feito parte da linha de heróis de Dano, movê-lo para o tanque não alterará muito seu estilo de jogo. Ele ainda é rápido, tem muita mobilidade e é muito mortal para aqueles que atinge.

A primeira grande mudança que os jogadores notarão é na saúde de Doomfist. Sua saúde base está aumentando de 250 para 450, o que reflete um conjunto de saúde semelhante aos seus colegas tanques. Doomfist também está recebendo alguns ajustes em seu kit que lhe permitirão ajudar seus companheiros de equipe, abrindo espaço e iniciando lutas.

A arma principal de Doomfist, seu Canhão de Mão, agora dispara um pouco mais rápido, mas causa um pouco menos de dano. Soco Foguete também é mais rápido, mas causa menos dano, e ele mantém seu Abalo Sísmico, mas agora o lança na direção que ele está mirando, semelhante ao salto de Winston.

Power Block é uma nova adição ao seu kit. Uma vez que o Power Block é iniciado, Doomfist entra em uma postura defensiva que reduz o dano recebido pela frente. Se ele sofrer dano suficiente, sua manopla fica carregada. A manopla carregada faz com que seu próximo Soco Foguete cubra a distância mais rapidamente, aumenta o raio de repulsão, atordoa os inimigos se eles atingirem uma parede e causa mais dano.

Os desenvolvedores comparam essa habilidade com a bolha de Zarya, que carrega sua arma quanto mais inimigos atingem sua bolha. “Quando você bloqueia um ataque contundente [como Doomfist], você fica energizado instantaneamente. Quase parece uma defesa”, disse Geoff Goodman, designer-chefe de heróis de Overwatch.

Um componente chave para jogar de Doomfist será a consciência posicional. Ele só bloqueia ataques com seu Power Block pela frente, deixando-o suscetível a ataques vindos de outras direções. Ser capaz de carregar sua manopla e executar um Soco Foguete bem-sucedido com ela será devastador para o inimigo do outro lado.

Para aqueles que querem ser jogadores de Doomfist em seu novo papel, eles terão alguns ajustes a fazer. Doomfist não é um tanque comum que tem muita saúde e tem a capacidade bruta de sobreviver a um monte de dano quando ele pula para a linha de frente. Os jogadores precisarão usar suas habilidades para obter vantagens posicionais, bem como saber quando sair de uma situação e retornar à sua própria na linha de fundo para se curar.

Embora Doomfist não pareça um tanque para muitos jogadores no início, principalmente por causa de sua conexão com suas raízes de Dano, o herói tem um bom potencial para ser um bom tanque que atrapalha os inimigos. Se os jogadores puderem pensar nele menos como um tanque típico com muita saúde e um escudo, eles terão uma vantagem sobre aqueles que não esperam um inimigo tão perturbador em sua linha de trás.

“Para muitas composições em Overwatch, você realmente não quer necessariamente um tanque que tenha um grande escudo e bloqueios para as pessoas, você realmente quer um herói que seja mais móvel e individualista”, disse o técnico do Houston Outlaws, Jake Lyon, ao Dot Esports. “Para esses tipos de composições, acho que Doomfist poderia se sair muito bem.”

Para aqueles que desejam experimentar o novo Doomfist reformulado, os jogadores podem se inscrever para o acesso beta de Overwatch 2 no site do Overwatch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 21 de abril.