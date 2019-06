Como corrigir o erro ws-37505-0 de Overwatch

A última coisa que você quer ver quando vai jogar Overwatch é uma mensagem de erro. Ela pode aparecer na sua tela por vários motivos e, se você não entender muito do assunto, provavelmente não vai saber resolver.

Se a praga da mensagem de erro ws-37505-0 aparecer, você só precisa seguir estes passos simples.



Você recebeu essa mensagem por causa de um erro de conexão. Pode ser um erro na sua conexão, mas também pode estar fora do seu controle. A primeira coisa a fazer é conferir o status do servidor do jogo. É possível ver o Brasil e as outras regiões aqui. Se o servidor tiver caído e a sua região estiver em vermelho, só resta esperar. Não há um jeito de determinar quanto tempo vai demorar para voltar, mas não deve ser muito.

Mas, se os servidores estiverem intactos, existem algumas coisas que você pode tentar fazer para resolver. Verifique o status da PlayStation Network na página de serviços da rede da PSN. Se os servidores estiverem ativos, teste a conexão do seu PS4: na tela inicial, abra Configurações, Rede e Testar Conexão à Internet. Se não conseguir se conectar, o problema pode estar no seu provedor de internet. Provavelmente, o problema vai se resolver sozinho, mas, se esriver desesperado para jogar, entrar em contato com seu provedor é uma opção.



Mas não acaba aí. As portas do seu roteador podem não estar sincronizadas com a PlayStation Network. Você pode conferir as portas acessando o site da fabricante do seu roteador. Verifique se as seguintes portas estão desbloqueadas:



TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480.

UDP: 3478, 3479.

Se o erro persistir, reinicie o PS4, atualize o roteador e reinicie. Se ainda não funcionar, o que resta é entrar em contato com a equipe de suporte do PlayStation.

Isso só afeta usuários de PlayStation 4. Se você receber essa mensagem de erro no Xbox One ou PC, algo de muito errado aconteceu.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 09 de junho.