Como corrigir o erro BN-564 de Overwatch

Às vezes você só quer sentar com os pés pra cima e jogar uma partida de Overwatch. A última coisa que você quer ver é uma mensagem de erro dizendo “não vai, não”. Mas, por algum motivo, os usuários de PlayStation têm tido esse tipo de problema.

Por sorte, o erro de código BN-564 é relativamente simples de corrigir. O erro só afeta o PlayStation 4 e não se aplica a usuários de Xbox One e PC.



Se o erro de código BN-564 aparece na sua tela ao carregar Overwatch, primeiro você deve verificar se o jogo está em manutenção. Confira no Twitter do Suporte da Blizzard. Se estiver em manutenção, você vai precisar sentar e esperar. Mas normalmente não demora muito.

Se o jogo não estiver em manutenção e estiver tudo certo com os servidores, o problema pode ser na sua conexão. Uma solução possível é desconectar sua conta da Blizzard do seu PlayStation. Para fazer isso, é só selecionar Configurações da Conta na Battle.net, clicar em Segurança & Privacidade, escolher Contas Conectadas e clicar em Desconectar.



Quando tiver desconectado, feche e reinicie o Overwatch no PlayStation e a mensagem de erro BN-564 deve ter desaparecido.



Se quiser reconectar sua conta da Blizzard ao PlayStation, siga alguns passos a mais. É basicamente o mesmo que para desconectar, mas na ordem inversa.

Faça login nas suas Conexões em Gerenciamento e clique no botão de Conectar ao lado do ícone do PlayStation. Você será redirecionado ao site do PlayStation, onde deve conseguir selecionar a aba Conectar Contas em Opções. Lá, clique em Conectar Conta, faça login com sua conta da Blizzard, aceite as permissões para o aplicativo da Blizzard e clique em Continuar.



É um pouco longo e trabalhoso, mas deve resolver o problema.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 04 de abril.