Atualização de hoje de Overwatch diminui desvantagem dos defensores em mapas de Ataque

A atualização de hoje de Overwatch trouxe mudanças importantes no funcionamento dos mapas de Ataque.

Atacantes que capturarem o Ponto A agora receberão como recompensa três minutos para atacar o Ponto B em vez de quatro. Além disso, defensores que forem eliminados enquanto os atacantes capturam o Ponto A ou pouco depois disso voltarão em, no máximo, 3,5 segundos.

As mudanças afetam Hanamura, Colônia Lunar Horizon, Paris, Templo de Anúbis, Indústrias Volskaya e qualquer outro mapa de Ataque que surgir, tanto no Jogo Rápido quanto no Competitivo. A Blizzard falou sobre o motivo das mudanças.

“As partidas de ataque estão, em média, demorando mais do que gostaríamos, especialmente no Competitivo, em que há várias rodadas”, está escrito nas notas da atualização. “Também estamos preocupados com a frequência com que os atacantes conseguem capturar completamente os Pontos A e B.”

Portanto, a Blizzard acredita que reduzir o tempo disponível para os atacantes de 8 para 7 minutos é um passo para resolver os dois problemas. A redução do tempo de retorno deve facilitar um pouco a defesa do Ponto A, já que não é mais preciso se preocupar em não deixar o time em desvantagem numérica quando os oponentes chegarem ao Ponto B. Os defensores devem estar novamente prontos para a batalha antes de seus oponentes chegarem lá.

Em partidas profissionais de Overwatch, especialmente na Liga Overwatch, os times que estiverem defendendo o Ponto A evitam enviar jogadores ao ponto depois que um oponente começou a capturá-lo e começam a preparar suas defesas no ponto B. Isso acontece porque, na versão anterior de Overwatch, os atacantes poderiam fazer com que os defensores começassem o Ponto B em desvantagem se demorassem um pouco mais para eliminar um de seus jogadores quando estivessem capturando o Ponto A. O jogador levaria tanto tempo para ressurgir que os atacantes iriam para o Ponto B em seis contra cinco e venceriam com facilidade.

A Liga Overwatch ainda deve levar algumas semanas para adotar a nova atualização nas partidas, então vai levar um tempo para que possamos ver como as mudanças afetam as partidas profissionais em mapas de Ataque.

A mudança já está em vigor para todos os jogadores hoje.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 18 de junho.