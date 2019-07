A suprema de Sigma pode tirar os oponentes de perto de objetivos em Overwatch

O novo tanque de Overwatch, Sigma, tem uma habilidade suprema que faz seu time vencer rodadas instantaneamente em partidas ranqueadas. Ou, pelo menos, é isso que parece agora.

Os jogadores que estão testando Sigma no Reino de Teste Público descobriram que sua suprema, Fluxo Gravitacional, pode forçar os jogadores inimigos a saírem de objetivos, fazendo com que percam rodadas defensivas ou ofensivas na prorrogação. A suprema levanta os oponentes a uma altura tão grande que eles saem do alcance do objetivo. O jogo entende que ninguém está defendendo ou atacando e o relógio pára. Se a rodada estiver na prorrogação por muito tempo, é suficiente para fazer a ofensiva ou defensiva falhar e forçar o fim.

r/Overwatch – So… apparently you can do this. I will call this “Sig9” r/Overwatch: Subreddit for all things Overwatch™, the team-based shooter from Blizzard Entertainment.

Em um vídeo compartilhado no Reddit, um jogador mostra como funcionou para seu time. Os oponentes estavam atacando na prorrogação, mas ele usou a suprema de Sigma para levantá-los do chão por tempo suficiente para o jogo entender que os atacantes nem estavam no objetivo. A prorrogação acabou com uma defesa bem-sucedida.

Os objetivos de Overwatch devem ser protegidos ou atacados pisando neles. Há um certo limite de altura que o jogo reconhece como se o jogador estivesse no objetivo, mas parece que a suprema de Sigma levanta os oponentes a uma altura muito maior do que o limite.

Pode ser que a intenção da Blizzard fosse que a suprema funcionasse assim. Mesmo que seja uma jogada forte, há formas de lidar com ela e evitar um final catastrófico assim. Por exemplo, se os atacantes se dividirem antes da suprema, alguns não serão atingidos por ela e terão tempo de voltar ao objetivo enquanto os aliados flutuam. Também existe a possibilidade de eliminar Sigma antes que ele tenha tempo de usar a suprema, o que é algo que a maior parte dos times faria.

Até que a Blizzard diga algo sobre a habilidade, quem jogar contra Sigma em Overwatch precisa lembrar que a suprema dele pode vencer rodadas sozinha. Tenha cuidado e use sua suprema com sabedoria se estiver jogando com Sigma.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 24 de julho.