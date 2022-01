Voltorb de Hisui pode ser brilhante em Pokémon Go?

Pokémon Go adicionou o Voltorb de Hisui ao jogo pouco depois do lançamento de Pokémon Legends: Arceus.

Naturalmente, sempre que um novo Pokémon é adicionado a Pokémon Go, os jogadores querem capturá-lo em versão brilhante. Muitos estão se perguntando se terão chances de encontrar um Voltorb de Hisui em versão brilhante.

Caso você esteja em busca da versão brilhante dessa nova forma de Voltorb, temos más notícias: não parece que esse Pokémon está disponível em versão brilhante no jogo até o momento. Pokémon Go costuma avisar aos jogadores quando um novo Pokémon pode ser brilhante, mas desta vez nem a Pokémon Company nem a Niantic deram nenhum indicativo de que o Voltorb de Hisui teria uma versão brilhante no jogo.

Isso não significa que essa versão brilhante do Voltorb de Hisui nunca vai existir no jogo. Novas versões dos Pokémon são adicionadas com certa frequência a Pokémon Go em eventos e, com o Pokemon GO Tour: Johto e os dias comunitários mensais, não faltam eventos a caminho.

Não se sabe quando ou se Voltorb de Hisui será lançado em versão brilhante em Pokémon Go. Os fãs mais ansiosos não gostariam de esperar muito, mas ainda não há previsão para esse lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 30 de janeiro.