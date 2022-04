Finalmente a Blizzard revelou a próxima expansão de World of Warcraft, chamada Dragonflight. Esse novo conteúdo leva os jogadores às Ilhas do Dragão, além de trazer novas missões e raides, uma nova raça e uma classe exclusiva dessa raça.

Em Dragonflight, o jogo terá sua primeira nova classe de ataque à distância desde o lançamento, o Evocador. Essa classe mágica ficará disponível para a nova raça dracônica do jogo, os Dracthyr.

Além disso, o movimento no WoW terá algumas novidades, especificamente o voo. Com as novas montarias personalizáveis de dragões, você vai desafiar a gravidade na arte de Cavalgar Dragões, uma nova habilidade das Ilhas do Dragão. Mas quando lança a expansão Dragonflight?

Quando lança World of Warcraft: Dragonflight?

Imagem via Blizzard Entertainment

Infelizmente, ainda não há uma data oficial de lançamento para a expansão.

A expansão deve ser lançada no final deste ano ou começo de 2023, caso tudo saia como planejado. Mas, por enquanto, não foi divulgada uma data exata.

Para ter uma chance de testar as novidades da expansão em primeira mão, você pode se inscrever para o beta no site oficial de World of Warcraft. No vídeo do anúncio da expansão, os desenvolvedores revelaram que uma primeira fase de testes aconteceria em breve, para os fãs mais ansiosos poderem conhecer logo as novidades.

O artigo será atualizado quando houver uma data ou previsão de lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 19 de abril.