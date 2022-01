Fortnite voltará ao iOS e Android com o beta fechado do GeForce NOW

Fortnite finalmente vai voltar aos iPhones, iPads e outros dispositivos iOS e Android com um “beta fechado por tempo limitado” do aplicativo mobile Nvidia GeForce NOW.

Com o GeForce NOW, os jogadores podem transmitir Fortnite para seus dispositivos móveis, usando o navegador Safari ou o próprio aplicativo GeForce NOW nos dispositivos Android. Se quiser participar, você pode entrar para a lista de espera do beta fechado, que permitirá o acesso de alguns membros selecionados ainda em janeiro. Para se inscrever na lista de espera, você precisa ter uma conta Nvidia e ser membro do GeForce NOW — membros Priority não têm mais chances de entrar.

A versão de Fortnite que será jogada é, supostamente, uma versão mais “intuitiva” do jogo para dispositivos móveis, criada com esse tipo de público em mente. A Nvidia também declarou que está trabalhando com outras desenvolvedoras para adicionar mais jogos nesse modelo de transmissão.

Fortnite já está indisponível para os dispositivos iOS há algum tempo, após um processo contra a Apple favorecer a Epic e exigir que a Apple permitisse outros métodos de compra nos jogos além do Apple Pay. Com isso, Fortnite foi basicamente banido do “ecossistema Apple”, segundo o CEO da Epic, Tim Sweeney, e o jogo não está mais disponível na App Store.

Como o jogo vai rodar no navegador da própria Apple, o Safari, muitos fãs de Fortnite estão curiosos para ver se esse método da Nvidia consegue evitar a interferência da Apple.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 13 de janeiro.