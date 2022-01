Conjunto 6,5 de TFT pode ter vazado nova suporte de League of Legends

Teamfight Tactics terá alguns novos campeões no Conjunto 6,5, incluindo Silco, personagem da série Arcane da Netflix, e parece que a próxima campeã suporte de League of Legends pode estar entre eles. Mineradores de dados da versão mobile chinesa de TFT encontraram hoje uma unidade chamada ”Renata”, segundo Monstrous Yi.

''Renata'' was datamined from a game called 金铲铲之战 which is a chinese mobile version of TFT. They got their own skin line and everything and they might do the same thing with champions now. But what for some reason https://t.co/P2fOaYx84M is private.https://t.co/r4qBbdqdYt pic.twitter.com/PmrDsbmCZy — Monstrous Yi (@MonstrousYi) January 26, 2022

No Mapa dos Campeões de setembro de 2021, a Riot anunciou que dois campeões seriam lançados no LoL no início de 2022. A primeira campeã foi Zeri, A Faísca de Zaun, que chegou para eletrizar o Summoner’s Rift na atualização 12.2, em 20 de janeiro. Mas a segunda campeã — uma suporte carismática — ainda não foi oficialmente revelada.

Se a comunidade do LoL e os fãs do universo narrativo do jogo esperavam que Corina Veraza chegasse em breve, a cada prévia fica mais evidente que ela pode não ser a próxima campeã. No entanto, Renata, com seus olhos roxos e máscara metálica, se encaixa perfeitamente na descrição da gênia do crime de Zaun.

Imagem via Reddit

De acordo com a descrição da suporte no Mapa dos Campeões, a campeã “manda nesta cidade [Zaun]” usando dinheiro e manipulação, além de um “poder” capaz de “criar intriga entre os seus inimigos”, uma pista de uma possível habilidade da campeã. E, considerando que Silco, de Arcane, será uma das próximas unidades do jogo, pode ser que outra mente criminosa de Zaun o acompanhe.

Outras evidências da chegada de Renata ao LoL são os vazamentos da próxima linha de skins do jogo. Em 18 de janeiro, SybrLoL divulgou uma lista de skins que poderiam ser adicionadas ao LoL ainda neste ano, e entre os nomes da linha de skins “Esquadrão Ânima” estava Renata.

Como diz o Mapa dos Campeões, “no fim, todos saberão o seu nome”. Mas os jogadores de LoL e TFT ainda precisam esperar o anúncio oficial da Riot para ver quem “controla o jogo”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 26 de janeiro.