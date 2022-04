The Elder Scrolls Online está disponível para jogar gratuitamente até 26 de abril e edição com DLC está com desconto até 27 de abril

The Elder Scrolls Online ficará disponível para jogar gratuitamente de hoje até 26 de abril, o que permite que todos tenham tempo para testar o título online da franquia The Elder Scrolls. Além disso, se você quiser expansões anteriores, elas estarão com desconto.

Como parte do evento gratuito, você pode jogar o jogo sem custo nenhum pelos próximos 12 dias. No entanto, se você quiser comprá-lo, a edição base de ESO — que inclui o jogo e o DLC Morrowind — está com desconto. Outras expansões também serão vendidas com desconto de 40%, sendo que o capítulo Blackwood dá acesso a todos os DLCs anteriores de uma vez só. A lista inclui Greymoor, Elsweyr e Summerset. A Edição Deluxe de Blackwood também está disponível para compra e inclui os benefícios das Edições Deluxe anteriores.

Nesse evento, jogadores iniciantes e fãs antigos têm a oportunidade de experimentar ESO, com uma série de incentivos para todos os estilos de jogo. Os novatos podem experimentar o jogo sem custo antes de investir dinheiro e podem comprar tanto o jogo quanto suas expansões com desconto. Os veteranos podem aproveitar para pegar os DLCs que não têm antes do lançamento de High Isle, marcado para 6 de junho para PC.

Além do evento gratuito, ESO também tem o evento Jubileu de Aniversário, que oferece uma série de recompensas, EXP em dobro e dezenas de ingressos do evento para gastar em The Impresario. O evento vai até 19 de abril, garantindo tempo mais que suficiente para aproveitar as festividades.

Por fim, a Zenimax também incluiu uma série de descontos nas Coroas, a moeda do jogo, mas essa oferta especial termina no dia 20 de abril, e não em 27 de abril. Confira a lista de descontos:

21.000—40% de desconto

14.000—35% de desconto

5.500—30% de desconto

3.000—25% de desconto

1.500—20% de desconto

Tanto o período gratuito quanto os descontos estão disponíveis para PC, Mac, Xbox, PlayStation e Stadia. Você pode comprar o jogo e suas expansões na plataforma que preferir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 13 de abril.