Quando termina o beta de Guild Wars 2: End of Dragons?

O quarto e último beta da nova expansão de Guild Wars 2, End of Dragons, está terminando e não resta muito tempo para aproveitar a prévia que os desenvolvedores prepararam.

Originalmente, End of Dragons seria lançado no final de 2021, mas em julho a desenvolvedora Arenanet Studio divulgou uma nota adiando o lançamento para o início de 2022.

Pouco depois, foram anunciados alguns testes beta que permitiriam que os jogadores se familiarizassem com as nove especializações de elite lançadas em End of Dragons. Nas primeiras três sessões do beta, era possível testar essas novas especializações em subconjuntos de três. Cada sessão durou cerca de cinco dias.

Esta última sessão, que começou nesta semana, tem todas as novas especializações de elite do jogo disponíveis para teste, além de trazer mais conteúdo novo do jogo, como uma “montaria de combate cooperativa” em forma de “tartaruga de cerco”.

O quarto e último teste beta de Guild Wars 2: End of Dragons termina às 3h da manhã (BRT) do dia 4 de dezembro. Como geralmente acontece com jogos do gênero MMO, o progresso feito no beta não continua na sua conta no lançamento oficial de End of Dragons, no ano que vem.

End of Dragons ainda não tem uma data exata de lançamento, mas deve sair em fevereiro. A expansão tem seis versões diferentes à venda, desde uma edição Standard de US$29,99 (cerca de R$150) a uma Collection Ultimate Edition de US$99,99 (cerca de R$500).

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 02 de dezembro.