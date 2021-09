O beta aberto de New World ficará no ar por quatro dias.

Começou o beta aberto do novo MMORPG da Amazon Games, New World. O beta vai das 11h BRT de 9 de setembro até as 3:59 BRT de 13 de setembro.

Originalmente, New World já teria sido lançado, mas vários atrasos na publicação fizeram com que a Amazon adiasse a data de lançamento para 28 de setembro. Muitos jogadores de New World não ficaram satisfeitos com o que encontraram no beta fechado do mês passado. Por isso, a Amazon achou melhor realizar um teste mais amplo, com o objetivo de encontrar todos os possíveis problemas do jogo antes do lançamento oficial.

Quando termina o beta aberto de New World?

Você terá quase quatro dias inteiros para aproveitar Aeternum e jogar um último teste de New World antes de seu lançamento oficial. Às 3:59 BRT de 13 de setembro, os servidores fecham e o progresso dos jogadores é apagado. O progresso que você fizer com seus personagens no teste aberto de New World não será mantido no lançamento oficial.

Durante o beta aberto, quase todo o conteúdo de nivelamento de New World estará disponível. Se quiser, você pode ir até o nível 60, mas será uma tarefa incrivelmente difícil para apenas quatro dias.

O beta aberto de New World já está disponível para download na página oficial do jogo na Steam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 09 de setembro.