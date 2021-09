Quando será o lançamento de New World?

O tão aguardado MMO, New World, chega em 28 de setembro e os desenvolvedores divulgaram os detalhes do lançamento para que os jogadores possam explorar Aeternum no segundo em que o jogo estiver disponível.

Após dois períodos de teste beta bem-sucedidos, o New World está finalmente pronto para o lançamento. Os desenvolvedores já disseram aos jogadores que podem fazer o pré-download do jogo em 27 de setembro às 12h, mas agora, há mais detalhes sobre quando os jogadores podem realmente fazer o login. Os horários para cada região entrar no ar em 28 de setembro são os seguintes:

América do Norte Leste: 8h ET

América do Norte Oeste: 8h PT

Europa: 8h CEST

América do Sul: 8h BRT

Austrália: 21h AEST

Imagem via Amazon Games

As skins de armas Vinespun estarão disponíveis como drops da Twitch no primeiro dia de lançamento e serão recebíveis nas primeiras duas semanas do lançamento do jogo. Alguns criadores também terão algumas cópias gratuitas do jogo para distribuir às suas comunidades. Uma lista de streamers que terão drops ativados pode ser encontrada na aqui. Não há informações sobre a frequência com que essas skins aparecerão.

Imagem via Amazon Games

Como o jogo é desenvolvido pela Amazon Games, não é surpresa que o Prime Gaming concederá aos membros do Amazon Prime algum espólio com suas assinaturas, além de todos os outros benefícios da Twitch que uma assinatura do Amazon Prime traz. Os jogadores de New World receberão uma variedade de itens gratuitos e exclusivos disponíveis por meio do serviço, e o primeiro será o Pirate Packs.

O primeiro pacote estará disponível logo no lançamento do jogo e pode ser resgatado até 1º de novembro. Os jogadores receberão uma skin de personagem pirata, um emote de pirata e 5.000 da moeda que pode ser usada para comprar itens cosméticos na loja do jogo.

O segundo pacote estará disponível a partir de 12 de outubro e pode ser resgatado até 1º de novembro. Inclui mais itens com tema de pirata, como uma skin de espada de pirata, um emote de dedo na garganta e um pacote de três brasões.

Jogadores de todo o mundo estão planejando seu retorno a Aeternum, e agora que a lista de servidores de lançamento do New World foi lançada, os jogadores podem se preparar para onde residirão e jogarão com seus amigos. O lançamento do jogo é escalonado, então fãs e desenvolvedores estão esperando por um lançamento tranquilo para o New World.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 23 de setembro.