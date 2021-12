Nova raid Pandaemonium introduzida com a atualização 6.01 e mais nas notas de atualização

A Square Enix está lançando a atualização 6.01 hoje após uma manutenção de várias horas, que contém a primeira raid da expansão mais recente, Endwalker.

Raids serão introduzidas ao longo da expansão, revelando uma história em conjunto com o cenário principal. As notas da atualização revelaram como desbloquear a raid e detalhou suas recompensas, além de disponibilizar mais conteúdo que será introduzido com a atualização 6.05 no final de janeiro.

Imagem via Square Enix

Cinco missões de Chronicles from a New Era foram adicionadas e estarão disponíveis para jogadores que completaram todas as missões do cenário principal de Endwalker. Eles vão apresentar a nova raid, Pandæmonium: Asphodelos.

A primeira missão, The Crystal from Beyond, está no Old Sharlayan, em X: 9.6, Y: 11.9, falando com o NPC chamado Nemjiji. O nível médio de item necessário para entrar na raid será semelhante ao Extreme Trial, 565.

A raid dá tokens que podem ser trocados por equipamento, então cada jogador tem a mesma chance de ganhar o equipamento de sua escolha completando a raid.

Os tokens estarão disponíveis para troca em Labyrinthos e Radz-at-Han. Também recompensará os jogadores com lâminas para obter Tomestones of Astronomy quando estiverem disponíveis dentro de duas semanas.

Os jogadores terão que esperar um pouco mais, no entanto, para testar sua versão Savage. Ele será lançado na atualização 6.05, programada para janeiro de 2022.

Imagem via Square Enix

Por último, a atualização 6.01 está introduzindo novos orchestrion rolls, triple triad cards no Manderville Gold Saucer, minions e equipamento.

Vários problemas também serão corrigidos, incluindo um erro frequentemente relatado que fazia o NPC não levar em conta as mudanças na elevação e de alguma forma voar ao acompanhar o Warrior of Light.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 21 de dezembro.