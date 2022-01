Notas da atualização 6.05 de FFXIV

Os jogadores estão voltando para Final Fantasy XIV após a temporada de férias para explorar o novo conteúdo que foi introduzido junto com a atualização 6.05.

Enquanto a expansão mais recente, Endwalker, foi lançada em dezembro de 2021, a Square Enix começou a introduzir mais conteúdo para os jogadores completarem, incluindo as quatro primeiras reides do Pandaemonium e sua contraparte Savage, que foi lançada hoje com a atualização 6.05.

Notas da atualização 6.05 do FFXIV

Novo conteúdo de jogo

Nova masmorra de caça ao tesouro: The Excitatron 6000

Um novo tipo de mapa do tesouro, Kumbhiraskin, foi introduzido com Endwalker e dará acesso a um novo mapa com novas recompensas. Este mapa é chamado de Excitatron 6000. Todas as recompensas que podem ser ganhas nele ainda não foram reveladas. Os Mapas do Tesouro são considerados um dos principais métodos para ganhar uma quantidade significativa de gil no jogo.

Novos reides Savage

Novas marks elite

Novas receitas de nível 90 para confecção

Novos itens

Novos itens para casas Três itens para o exterior Itens de madeira para interiores

Novos Orchestrion rolls

Novas montarias

Novos minions

Novos prêmios adicionados ao Gold Saucer

Allagan tomestones de Astronomy e conjuntos de equipamentos correspondentes adicionados

Novas conquistas e títulos

Alterações de balanceamento

Monge Os efeitos Arm of the Destroyer, Rockbreaker, Four-point Fury, Elixir Field, Flint Strike, Rising Phoenix e Shadow of the Destroyer são agora ativados mesmo quando erram o alvo.

Dragoon Potências de Wyrmwind Trust, Geirskogul e Nastrond fortalecidas

Ninja A duração dos efeitos de Raiton e Bunshin aumentou Fortalecimento de Phantom Kamaitachi, Forked Raiju e Fleeting Raiju

Samurai os alcances de Higanbana, Kaeshi: Higanbana, Midare Setsugekka e Kaeshi: Setsugekka foram aumentados de três para seis yalms

Reaper O aumento da potência de cura de Arcane Crest foi reduzido pela metade

Dancer Standard Finish, Technical Finish e Tillana agora são considerados weaponskills (agora ativando o efeito de Arcane Circle do Reaper)

Summoner As potências da Fountain of Fire e Brand of Purgatory foram aumentadas

Scholar Alcance de Fey Union foi aumentado pela metade



Mudanças de sistema

Nova opção adicionada ao Duty Finder: Weekly Reward Unclaimed (Recompensa semanal não resgatada)

Nova música

Uma dúzia de correções de erros também foram introduzidos no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 04 de janeiro.