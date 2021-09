New World será lançado para consoles?

O novo MMORPG da Amazon Games, New World, será lançado em 28 de setembro. Após vários adiamentos nos períodos de teste alpha e beta e um longo processo de desenvolvimento, finalmente o jogo estará disponível e os jogadores poderão explorar o mundo de Aeternum ao máximo.

Mas, embora muitos futuros jogadores de New World estejam aguardando o lançamento, outros gostariam de um lançamento para console. Infelizmente para eles, New World não ficará disponível para a geração atual de consoles, nem, ao que tudo indica, para as gerações futuras. Antes do lançamento do jogo, a Amazon Games já declarou explicitamente que New World só poderá ser jogado no PC.

New World algum dia será lançado para consoles?

Imagem via Amazon Games

A Amazon Games já declarou em várias ocasiões que New World não ficará disponível para consoles e que o estúdio não pretende desenvolver uma versão do jogo para consoles no momento. Em julho de 2021, a Amazon Games reiterou que New World só estaria disponível para PC no lançamento.

There are no future plans to make New World available on console. It will only be available on PC. — New World (@playnewworld) July 21, 2021

Tradicionalmente, jogos do gênero MMORPG são principalmente jogos de PC, mas alguns foram adaptados para consoles nos últimos anos para alcançar um público maior. Títulos como Final Fantasy XIV, Path of Exile e The Elder Scrolls Online, por exemplo, receberam lançamentos completos para console. New World, no entanto, ficará disponível apenas para PC por enquanto e provavelmente para sempre.

New World lança em 28 de setembro no cliente da Steam. Você também pode comprar códigos da Steam para o jogo no site da Amazon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 27 de setembro.