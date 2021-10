Como reduzir os tempos de espera nas filas do New World

Com o lançamento do MMO New World da Amazon provando ser imensamente popular, vários jogadores têm lutado para entrar no jogo devido ao longo tempo de fila em servidores populares.

Embora não haja uma maneira de os jogadores contornarem essas filas, existem algumas coisas que você pode fazer para entrar no jogo mais rápido, jogando em servidores menos populosos ou entrando no jogo em horários de menor tráfego do dia em sua região.

Em primeiro lugar, o tempo é tudo. Se você está tentando entrar em um dos servidores mais populares do jogo, é muito provável que tenha que esperar. Mas se você fizer login em um horário que não seja considerado o horário nobre, terá um tempo significativamente melhor para entrar.

Tentar entrar em um servidor de alta população por volta das 17h, horário local, garantirá uma longa espera da qual você nunca sairá.

As maneiras de contornar isso serão logar muito cedo pela manhã, jogar em uma região onde você estará jogando fora do horário de pico ou encontrar um servidor com uma população menor.

Se você só pode jogar à noite em sua região, encontre um servidor em outra região com um fuso horário oposto ao seu. Embora isso o faça jogar com um ping consideravelmente mais alto, você poderá entrar em servidores mais populares na região.

Enquanto isso, se a opção for possível para você, o login nos servidores da sua região no início da manhã reduzirá significativamente a possibilidade de você ficar preso em uma fila considerável.

Quanto mais cedo você entrar na fila, melhor. Mesmo por volta das 9h, horário local, os servidores mais populares da SA tiveram um tempo de fila de 1.000 ou mais.

Por último, você pode entrar no jogo mais rapidamente encontrando um servidor com menos jogadores. Quanto menor a população de um servidor, mais fácil será para você entrar no jogo sem esperar.

Rapidamente após o lançamento do New World, a Amazon começou a implantar novos servidores para tentar lutar contra os longos tempos de fila que estavam ficando cada vez mais longos. Além disso, os desenvolvedores estão dando aos jogadores a capacidade de transferência assim que as filas começarem a diminuir.

Você pode ver aproximadamente quanto tempo terá que esperar em um login do servidor olhando as colunas “Jogadores na fila” e “População” na tela de seleção do servidor do jogo. Os servidores de população média terão pouco ou nenhum tempo de espera, enquanto os servidores de população alta terão um tempo de espera que varia de acordo com o número de jogadores na fila.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 29 de setembro.