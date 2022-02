Geralmente, é mais interessante jogar com amigos que jogar só — e isso é ainda mais verdadeiro no caso de jogos do gênero MMO, como Lost Ark.

As mecânicas do jogo sul-coreano foram feitas especificamente para funcionar bem em grupos, e muitas tarefas nem podem ser concluídas sem ajuda. Essas ferramentas sociais estão disponíveis no lançamento do jogo no Ocidente.

Se você quiser jogar Lost Ark com um grupo de amigos, preste atenção: só será possível jogar junto com eles se vocês estiverem todos no mesmo servidor. Então é importante combinar de entrar no mesmo servidor antes de começar a criar seu personagem. E é importante porque, até o momento, não é possível mudar de servidor. Depois que estiverem todos jogando no mesmo servidor, você poderá convidá-los para o seu grupo.

Confira como convidar e jogar com seus amigos em Lost Ark.

Como jogar Lost Ark com amigos

Primeiro, mesmo que você jogue na mesma plataforma que os seus amigos, ainda será preciso adicioná-los como amigos no jogo. Para fazer isso, você precisa dos nomes dos personagens deles no jogo. Depois, abra as opções de Community e a aba Friends, ou pressione a tecla U, que é o atalho padrão.

Adicione seus amigos e espere eles aceitarem a sua solicitação. Depois, você pode convidá-los para o seu grupo usando um dos métodos abaixo:

Se o seu grupo já estiver junto e estiver perto de você no jogo (na mesma instância do servidor), mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique com o botão direito no personagem que quer convidar. Depois, selecione a opção de convidar para o grupo.

Abra o menu Friends novamente e clique com o botão direito no nome do amigo que quer convidar. Depois, selecione a opção Invite.

Você também pode convidar seus amigos digitando no chat um dos comandos /inviteparty ou /invite seguido do nome do personagem.

Depois disso, você poderá jogar com seus amigos até que o grupo se desfaça ou precise ir dormir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.