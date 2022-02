Posso mudar de servidor em Lost Ark?

Antes de começar a criar seu primeiro personagem em Lost Ark, será preciso escolher um servidor. Você só vai poder interagir com outros jogadores se eles estiverem no seu servidor. Se seus amigos já estiverem jogando em um certo servidor e você quiser se juntar a eles, confira os detalhes e entre no mesmo servidor para poder jogar com eles.

A maioria dos MMORPGs permite que os jogadores transfiram seus personagens para servidores diferentes, o que lhes dá flexibilidade caso decidam continuar suas jornadas em outros servidores. Com isso, alguns servidores podem ficar mais vazios com o tempo, enquanto outros atraem tantos jogadores que não conseguem mais dar conta da demanda.

No entanto, esse não é o caso de Lost Ark. Não é possível mudar de servidor em Lost Ark, porque isso não é permitido. Se você decidir passar para outro servidor, será preciso criar um novo personagem.

Isso significa que será preciso começar do zero toda vez que você quiser jogar em outro servidor. Antes de perder a vida para Lost Ark, seria uma boa ideia perguntar aos seus amigos se eles já têm um servidor.

Como Lost Ark está começando agora no Ocidente, apesar de funcionar completamente desde 2018, pode ser que exista a possibilidade de mudar de servidor no futuro, a depender da demanda da comunidade. Com a Amazon Game Studios assumindo as rédeas de Lost Ark, pode haver mudanças de qualidade de vida nessa transição, já que a desenvolvedora já tem experiência com New World.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.