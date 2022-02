As melhores habilidades de Bard em Lost Ark

Você pode alterar as habilidades ao jogar sozinho e com um grupo.

Lost Ark oferece um número generoso de classes para testar no lançamento, e a escolha será definitiva. Por esse motivo, você deve tomar seu tempo ao tomar sua decisão. Se já decidiu e você escolheu Bard, saiba que você será o aliado que todos querem nas lutas.

Bard é uma classe avançada de Mage, que é escolhida logo após a criação de um personagem. Esta classe de suporte só pode ser jogada por personagens femininas. Bard usa as melodias da harpa para causar dano aos inimigos e fornecer fortalecimentos para seus aliados. A classe também apresenta algumas habilidades de controle de grupo, como empurrões e paralisasões.

Você terá um papel crucial em seu grupo, já que a Bard deve permanecer viva para ajudar seus aliados na luta. Ela deve ter cuidado com seu posicionamento em todos os momentos, pois é frágil e pode morrer facilmente em comparação com outras classes de tanques e dano.

Aqui estão as melhores habilidads de Bard em Lost Ark com base em nossa experiência. Como muitas habilidades são preferenciais, você pode adaptar as habilidades para melhor se adequar ao seu estilo de jogo e testar diferentes opções de tripods, o que muda significativamente seu uso em combate.

As melhores construções de bardo em Lost Ark

Típico Suporte

Skill Nível de habilidade Tripod I Tripod II Tripod III Wind of Music 10/10 Quick Preparation Melody Increase Wind of Protection Heavenly Tune 10/10 Quick Preparation Tough Tune Intense Tune Sonic Vibration 10/10 Protective Vibration Brilliant Wave Wide-Angle Attack Dissonance 4/10 Melody Increase – – Guardian Tune 10/10 Tenacity Endless Protection Wind of Protection Rhythm Buckshot 4/10 Melody Increase – – Rhapsody of Light 10/10 Quick Preparation Note Brand Shining Protection Harp of Rhythm 10/10 Summoning Will Melody Increase Note Brand

Esta escolha de habilidades fornecerá o máximo de utilidade para sua equipe. Você se concentrará em empurrar os inimigos para trás quando eles chegarem muito perto do seu grupo e aplicará dano em área onde seu companheiro de dano também poderá receber seus fortalecimentos.

Se precisar de um pouco mais de dano, você pode trocar uma dessas habilidades por Soundholic de nível 4/10 e o Tripod I Sound Concentration.

Solo

Skill Nível de habilidade Tripod I Tripod II Tripod III Stigma 10/10 Sustain Enhancement Brilliant Stigma Pain Brand Heavenly Tune 10/10 Quick Preparation Courageous Tune Intense Tune Sonic Vibration 4/10 Protective Vibration – – Dissonance 10/10 Melody Increase Law of the Jungle Harmony Enhancement Wind of Music 10/10 Quick Preparation Melody Increase Wind of Protection Soundholic 10/10 Sound Concentration Sustain Enhancement Focus Fire Sound Wave 4/10 Excellent Mobility – – Sound Shock 4/10 Maintained Explosion – –

A versão solo não é tão diferente da versão de suporte, mas esses Tripods ajustados permitirão que você cause mais dano ao jogar sozinho, em vez de se concentrar no controle de grupo e nos efeitos de fortalecimento. Você também terá que ajustar seu estilo de jogo, pois seus encontros serão mais longos e você terá que estar mais ciente do que nunca de seu posicionamento na luta.

PvP

Skill Nível de habilidade Tripod I Tripod II Tripod III Wind of Music- 10/10 Quick Preparation Melody Increase Wind of Protection Heavenly Tune- 10/10 Quick Preparation Tough Tune Intense Tune Sonic Vibration- 10/10 Tenacity Chain Vibration Spreading Vibration Dissonance- 7/10 Melody Increase Law of the Jungle – Prelude of Storm- 10/10 Quick Preparation Melody Increase Powerful Prelude Sound Shock- 7/10 Maintained Explosion Sacred Shock – Soundholic- 10/10 Sound Concentration Sustain Enhancement Focus Fire Stigma 10/10 Wide-angle attack Brilliant Stigma Pain Brand

No PvP, saiba que você pode ser tão flexível quanto quiser. Tudo vai depender do seu estilo de jogo pessoal, dos seus aliados e do meta.

Se você vir um número esmagador de uma classe específica em seus cenários de PvP, tente se adaptar para combatê-los da melhor maneira possível. Também vai depender de como você gosta de ajudar seus aliados. Você pode optar por essas habilidades e se ajustar depois de jogar alguns encontros PvP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.