Wizards of the Coast fala sobre suspensões a quem clicou no gato de MTG Arena

Os banimentos temporários de MTG Arena continuam para quem clica repetidamente no gato do Mastery Pass durante as partidas. Enquanto isso, a Wizards of the Coast defende sua posição de suspender temporariamente os jogadores que clicarem demais.

A polêmica mais recente em torno da WotC e de MTGA começou há alguns dias, quando jogadores começaram a receber suspensões de cinco dias por clicar rapidamente no gato do Mastery Pass durante partidas, o que fazia o jogo travar por causa de um erro. Alguns jogadores começaram a se aproveitar disso, e os erros foram relatados a MTGA.

Infelizmente, as suspensões ainda ocorreram para aqueles que não tinham a intenção de fazer o jogo travar. A WotC não lançou um depoimento sobre o erro de performance associado ao gato do Mastery Pass, só baniu temporariamente aqueles que gostam de clicar rapidamente em elementos de jogo feitos para serem clicados.

Depois de ser suspenso de MTGA por cinco dias, um jogador expressou sua preocupação no fórum do jogo. O primeiro email enviado a ele informando o banimento teria dito que ele havia clicado no gato do Mastery Pass para vencer a partida.

“A conta de Magic Arena associada a este e-mail foi identificada pelos nossos sistemas por explorar um erro existente no cliente envolvendo o gato do Mastery Pass para forçar vitórias em partidas”, dizia o email da WotC. O jogador falou sobre o email no fórum de MTGA e recebeu uma mensagem do gerente de comunidade dos fóruns de Magic.

“Para aqueles que estão sendo banidos, eu aposto que vocês fizeram isso mais de uma vez, descobriram o que estava acontecendo e abusaram da mecânica no jogo”, o gerente de comunidade da WotC alega. “Tenho 100% de certeza que a WotC pegou os relatórios das pessoas banidas, viram que elas fizeram isso várias vezes e ofereceram umas férias de cinco dias do jogo.”

O gerente de comunidade da WotC adicionou: “Sejamos sinceros, a maior parte das pessoas que têm o gato clicou rapidamente algumas vezes e depois seguiu em frente com o jogo, sem fazer ninguém ser desconectado ou banido. Sei que eu fiz isso.”

Os relatos variam, mas parece que aqueles que clicam no gato excessivamente, acima de 1.000 cliques por partida, estão sendo suspensos. De primeira, o número parece alto, mas na verdade é só clicar em um ritmo de 80 por minuto (BPM) em um tempo de espera maior. Para os jogadores que ficam impacientes esperando movimentos dos oponentes, clicar nos gráficos de MTGA, como o gato do Mastery Pass, é normal. E mais respeitoso que ficar clicando na bolha de mensagem de “sua vez” de novo e de novo.

O jogador que comentou inicialmente no fórum de MTGA não gostou da resposta da WotC, dizendo que, se houvesse algum problema com um produto vendido, os jogadores mereciam ter o direito de saber que havia um erro antes de acontecer uma distribuição de suspensões.

“Não deveria importar se você olhou os números ou não”, respondeu o jogador. “Vocês venderam um produto, não avisaram que havia uma falha e depois começaram a banir pessoas por usar algo pelo qual elas pagaram.”

Até que o erro seja corrigido, os jogadores de MTGA devem evitar clicar rapidamente no gato do Mastery Pass, porque parece que a WotC ainda quer distribuir suspensões temporárias.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 16 de julho.