MTG Arena suspende temporariamente os jogadores que clicarem no gato do Mastery Pass

Há um erro no gato das recompensas do Mastery Pass em MTGA que está sendo explorado e levando a suspensões, e a comunidade de Maigc não está feliz.

Pelo que a última atualização de MTGA e as notas de atualização mais recentes deram a entender, alguns problemas de performance do jogo foram resolvidos. Mas isso aparentemente não incluía o gato do Master Pass, já que clicar nele várias vezes faz com que o jogo trave.

Alguns jogadores se aproveitaram do erro, o que levou a Wizards of the Coast a suspender jogadores de MTGA. Outros, porém, nem sabiam do erro e também foram temporariamente suspensos.

Os jogadores de MTGA adoram clicar em coisas enquanto pensam ou esperam pelo movimento do oponente. Aliás, isso é incentivado e foi incluído no jogo. Eles clicam nas gárgulas e elas abrem suas asas. É possível clicar no escorpião e no pássaro para que eles se movam. E todo mundo adora clicar na torre. Para piorar, o gato foi, também, feito para ser clicável, criando uma variedade de cores em cada clique.

Mas um usuário do Reddit disse ter sido banido por cinco dias por clicar no gato ao esperar um movimento do oponente. Sem saber do erro, o jogador publicou o problema no Reddit, em busca de respostas da comunidade de Magic, já que a WotC não estaria respondendo.

“Quando não estou fazendo nada, eu clico no gato”, disse o usuário do Reddit. “Aparentemente, há algum tipo de erro que fez com que eu fosse suspenso por cinco dias. Não entendi, mas sou só um cara que não coloca dinheiro no jogo e tinha gemas suficientes para um gato. Tenho alergia a gatos na vida real, então foi divertido fazer carinho nesse.”

A WotC ainda não informou a comunidade de MTGA sobre o problema ou sobre ser suspenso por clicar no gato, seja por email ou pelas redes sociais. Por isso, os jogadores que gastaram dinheiro com o Master Pass (e o gato) não podem receber o XP extra pelo qual pagaram, pra começo de conversa.

“Me vi brincando com ele enquanto esperava”, disse outro usuário do Reddit. “Agora, estou bloqueado por cinco dias. Algum tipo de aviso seria bom se eu fiz algo errado. Que tal desabilitar, já que a única utilidade é causar um erro?”

Até que o MTGA resolva o problema, é melhor não clicar no gato do Mastery Pass, porque realmente pode causar uma suspensão de cinco dias, a não ser que a WotC desabilite o gato ao anunciar oficialmente o erro à comunidade de Magic.

