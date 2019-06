Todos os códigos de planeswalkers das Crônicas de A Guerra da Centelha para MTG Arena

Está chegando a última semana do evento de Crônicas de A Guerra da Centelha e, com ela, o último código de planeswalker estilizado de vidro de Magic: The Gathering.

Para promover a expansão A Guerra da Centelha, de Magic, antes do lançamento da Coleção Básica 2020, está acontecendo um evento de cinco semanas no MTG Arena com diversos formatos de torneios e cards estilizados de vidro de planeswalker.

Em cada torneio das Crônicas de A Guerra da Centelha, foi lançado um novo código promocional de planeswalker estilizado de vidro. São cinco códigos de cards nas Crônicas de A Guerra da Centelha:

OVERTHEMOON para Arlinn, Voice of the Pack

INNERDEMON para Ob Nixilis, the Hate-Twisted

SHEILDSUP para Teyo, the Sheildmage

WRITTENINSTONE para Nahiri, Storm of the Stone

ENLIGHTENME para Narset, Parter of Veils

Os códigos promocionais de MTG Arena diferenciam maiúsculas e minúsculas, então digite exatamente como está na lista acima. Para digitar códigos, abra a aba da Loja na página inicial de MTG Arena.

A última semana das Crônicas de A Guerra de Centelha vai de 21 a 28 de junho. A Parte V: O Sacrifício de Gideon é um formato de Ravnica com três novos estilos de planeswalker como prêmio.

Com três vitórias, o prêmio é o estilo de Huatli, the Sums Heart e, com sete vitórias, o estilo de Ashiok, Dream Render. Dominando o formato especial de Ravnica, com 10 vitórias, você ganha Sarkhan, the Masterless.

Adicionar o evento das Crônicas de A Guerra da Centelha ao MTG Arena foi esperto da parte da Wizards of the Coast, que deveria fazer o mesmo com todos os próximos lançamentos de expansões e coleções. O evento foi um sucesso por ser gratuito e não ter limite de derrotas, e também pelos códigos promocionais e prêmios.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 23 de junho.