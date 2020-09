Terrenos Dupla-Face Modais e Omnath de 4 cores revelados em stream de Renascer de Zendikar, nova coleção de Magic

As estratégias com terrenos estão de volta.

Mais de 20 cartas da próxima coleção de Magic: The Gathering, Renascer de Zendikar, foram reveladas em uma stream que a Wizards fez ontem.

Renascer de Zendikar será lançada ao mesmo tempo em que Guildas de Ravnica, Lealdade em Ravnica, Guerra da Centelha e a Coleção Básica 2020 saem da rotação do Padrão. Várias cartas poderosas como Narset, Rasgadora de Véus e Nissa, Abaladora do Mundo saem do Padrão e Renascer de Zendikar pode ter algumas cartas que tomarão seus lugares como destaques.

Terrenos Dupla-Face Modais

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Tipo: Terreno

Adiciona 1 de mana azul ou vermelho

As cartas Dupla-Face Modais são um novo tipo de carta que será lançado em Renascer de Zendikar. Você pode escolher qual lado usar. A carta acima, por exemplo, pode entrar em campo como Trilha do Plana-rio e gerar mana azul, ou como Trilha do Plana-lava e gerar mana vermelho. É uma opção com dois terrenos que pode substituir as que estão saindo da rotação do Padrão. Há três opções com cores aliadas e três opções com cores inimigas nesta coleção.

Cobra de Lótus

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 2

Tipo: Criatura Cobra

Atributos: 2/1

Primeira habilidade: Aterragem – Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, adicione um mana de qualquer cor

É uma carta com a clássica mecânica Aterragem. Com cartas Dupla-Face de terreno entrando no campo de batalha, essa carta permite que você consiga obter mana e manter o ritmo. A carta essencialmente dobra o que o terreno consegue produzir no turno em que entra em jogo. Sem nenhuma habilidade de proteção, pode ser que você tenha dificuldades em manter a carta na mesa, mas, se ela continuar lá, será um recurso valioso.

Omnath, Locus da Criação

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 4

Tipo: Criatura Lendária Elemental

Atributos: 4/4

Primeira habilidade: Quando Omnath, Locus da Criação, entrar no campo de batalha, compre um card.

Segunda habilidade: Aterragem – Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, você ganha 4 pontos de vida se esta for a primeira vez que esta habilidade foi resolvida neste turno. Se for a segunda vez, adicione 1 de mana vermelho, 1 de mana verde, 1 de mana branco e 1 e mana azul. Se for a terceira vez, Omnath causa 4 pontos de dano a cada oponente e a cada planeswalker que você não controla.

Omnath é uma criatura lendária poderosa. Aterragem é uma das mecânicas mais proeminentes da coleção, então não deve ser difícil ativar as habilidades de Omnath.

Linvala, Escudo de Portão Marinho

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 3

Tipo: Criatura Lendária Anjo Mago

Atributos: 3/3 com Voar

Primeira habilidade: No início do combate no seu turno, se você tiver um grupo completo, escolha a permanente alvo que seu oponente controla que não seja um terreno. Até seu próximo turno, ela não pode atacar nem bloquear e as habilidades ativadas dela não podem ser ativadas.

Segunda habilidade: acrifique Linvala: Escolha resistência a magia ou indestrutível. As criaturas que você controla ganham aquela habilidade até o final do turno.

Linvala protege suas criaturas de limpezas gerais e remoções específicas. Ela pode ser parte de um grupo, enquanto mago. Ela pode bloquear a criatura mais ameaçadora do oponente. Não se sabe, no entanto, quão relevante a habilidade vai acabar sendo. Criaturas que aparecem mais em jogo costumam ter boas habilidades que ativam assim que entram em campo, antes que Linvala tenha chance de causar algum impacto.

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

CMC: 3

Tipo: Mágica Instantânea // Terreno

Primeira habilidade: Coloque qualquer número de cards de sua mão no fundo de seu grimório e depois compre aquela quantidade de cards mais um.

Segunda habilidade: Litoforja de Valakut entra no campo de batalha virada. Vire para adicionar 1 de mana vermelho.

Outra carta Dupla-Face interessante da coleção. Ela funciona como terreno inicial quando for preciso, mas, mais importante, pode ser usada para reciclar sua mão e se livrar de cartas que não fazem sentido.

Renascer de Zendikar será lançada em MTG Arena em 17 de setembro e nos boosters físicos em 25 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 01 de setembro.