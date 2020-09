Cards Dupla-Face Modais de Renascer de Zendikar adicionam mecânica emocionante a Magic

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Começou a temporada de prévias de Renascer de Zendikar, nova coleção de Magic: The Gathering. Os fãs de Magic conheceram ontem as primeiras cartas Dupla-Face Modais do jogo.

A Wizards of the Coast revelou Despertar de Valakut e Litoforja de Valakut, uma nova carta Dupla-Face Modal que fará parte de Renascer de Zendikar (ZNR). As novas cartas permitem que você escolha que lado preferem colocar em jogo. A maior parte das Dupla-Face Modais são criaturas, feitiços ou mágicas instantâneas, e os versos são sempre terrenos, combinando com o tema da coleção ZNR.

Em MTG Arena, as duas faces da carta serão visíveis, e na versão física haverá uma barra no canto inferior esquerdo de cada face mostrando os atributos da outra face. Quando uma carta Dupla-Face Modal não estiver em campo ou na pilha, ela só terá as características da face frontal. A Wizards usou Vasculhador de Naufrágios, criatura da M21 que devolve um feitiço ou mágica instantânea do cemitério para a mão, como exemplo de como as cartas Dupla-Face Modais funcionam quando não estão em campo e na pilha.

Como a carta Dupla-Face Modal só tem as características da face frontal quando está no cemitério ou grimório do jogador, Vasculhador de Naufrágios poderia alvejar Despertar de Valakut, por ser uma carta Dupla-Face Modal de mágica instantânea. Já uma carta como Impulso Aventureiro, que revela uma criatura ou terreno do seu grimório, não funcionaria com Despertar de Valakut/Litoforja de Valakut.

Confira as cartas Dupla-Face Modais quando a coleção ZNR for lançada em MTG Arena, em 17 de setembro, ou em sua versão física, em 25 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de setembro.