Reveladas as cartas banidas no Standard Shakeup; erros de MTG Arena são corrigidos

Muitos erros de performance foram resolvidos com a atualização do M20, de 1º de agosto, no MTG Arena, segundo a Wizards of the Coast.

Na última semana, rolaram muitas reclamações da comunidade de Magic em relação a ser desconectados de partidas, ter cartas suspensas durante o jogo e o botão de próxima ação desaparecer. Com a atualização de 1º de agosto, todos esses problemas foram dados como resolvidos.

Segundo os desenvolvedores de MTGA, o erro que causava esses problemas era difícil de encontrar, e eles pedem que os jogadores relatem problemas similares o quanto antes nos fóruns de MTG Arena.

Os desenvolvedores também incluíram links de “como criar um arquivo”, que se referem à criação de arquivos de Log e um arquivo DXDiag para relatar um erro.

Alguns dos outros erros que foram corrigidos na atualização de 1º de agosto de MTGA são cosméticos, como mostrar corretamente o avatar escolhido em um Desafio Direto e mostrar corretamente a sleeve Mu Yanling. Além disso, o companheiro do Passe de Maestria não vai mais ser reativado depois de ser desativado pelo jogador.

A lista de banimentos do Standard Shakeup (evento de Crônicas de verão de MTGA) também foi ajustada. Algumas cartas saíram da lista e outras foram adicionadas. É possível encontrar a lsita original completa de cartas banidas no Standard Shakeup aqui.

Não são mais banidas no Standard Shakeup

Loxodonte Venerado

Comandar a Horda Medonha

Frenesi Experimental

Agora são banidas no Standard Shakeup

Degolador Salmourígeno

Sorin, Senhor Vampiro Imperioso

Campo dos Mortos

Pluma, a Redimida

Será preciso baixar a nova atualização de MTG Arena antes de poder fazer login e jogar.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 01 de agosto.