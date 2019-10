Oko está no centro da bagunça que é o meta do MCQ de MTG Arena

As Classificatórias do Mythic Championship (MCQ) já começaram no MTG Arena. O meta está favorecendo Oko, Ladrão de Coroas, já que o Campo dos Mortos foi banido.

Em 24 de outubro, o Campo dos Mortos foi banido do Padrão. O Banidos & Restritos emergencial da Wizards of the Coast foi uma resposta ao meta do Mythic Championship V, onde o Campo dos Mortos apareceu em mais de 40% dos decks.

Com o começo do MCQ em 26 de outubro, os jogadores que se classificaram entre os 1.000 primeiros em Magic Arena tiveram pouco tempo para construir novos decks. Essa restrição de tempo levou a um resultado desastroso: Oko consumiu o meta no segundo dia das Classificatórias do Mythic Championship.

Robert Taylor 🔜 CommandFest Chicago on Twitter @ArenaDecklists Day 2 metagame: Sultai Food 36 Simic Food 22 Golgari Adventures 8 Bant Food 6 Gruul Aggro 6 Golgari Lucky Adventures 3 Simic Flash 3 Bant Ramp 2 Jund Aristocats 2 4c Planeswalker Fires 1 Azorius Control 1 Esper Dance 1 Grixis Fires 1 Izzet Flash 1 Jeskai Fires 1 Mardu Knights 1

Oko, Ladrão de Coroas é, de longe, o melhor planeswalker da coleção Trono de Eldraine. E, segundo o MTG Goldfish, o deck que se deu melhor no MCV foi Bant Comida (Oko), e não Bant Golos (Campo dos Mortos).

Com as estatísticas atuais do meta do Padrão, não é nenhuma surpresa que tantos jogadores tenham escolhido decks com Oko para o MCQ. Mas não é só no Padrão.

Oko também dominou o evento de lançamento do Brawl em Magic Arena, que aconteceu no último final de semana, o que fez muitos da comunidade de Magic se perguntarem por que o Campo dos Mortos foi a única carta banida.

Só os 16 mais bem-colocados de cada dia das Classificatórias do Mythic Championship passam para o MCVII, que está marcado para 6 a 8 de dezembro.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 27 de outubro.