Nahiri protege seu lar a qualquer custo no trailer de Magic: Renascer de Zendikar

A Wizards of the Coast entrou na temporada de revelações de Renascer de Zendikar com o lançamento do trailer oficial da coleção, protagonizado por Nahiri.

Com lançamento físico marcado para 25 de setembro e digital para 17 de setembro, Renascer de Zendikar (ZNR) traz o retorno do infame plano de Zendikar sem os Eldrazi. Mas ainda existem problemas, como os monstruosos habitantes de Zendikar que funcionam como sistema de defesa do plano. A Wizards of the Coast explorou os temas com um trailer da coleção, mostrando Nahiri e a brutalidade que está disposta a usar para proteger sua terra.

O trailer de ZNR começa com Nahiri e seus companheiros Kor, Zareth e Akiri, recuperando um item misterioso. O item misterioso significa o fim das “tempestades, desastres e monstros infernais” segundo Nahiri. Remover o orbe místico de onde estava despertou um dos monstros, fazendo com que os três precisassem se proteger.

Ele acaba alcançando Nahiri, vencendo os companheiros de Nahiri e a obrigando a usar o item místico como arma. O orbe destrói o monstro, mas também toma a vida de Zareth. Akiri é tomada pelo luto e ameaça jogar o item misterioso por um penhasco. Mas Nahiri a impede e empurra Akiri do penhasco assim que recupera a arma mágica.

Nahiri é conhecida por seu temperamento problemático e, em ZNR, parece que sua brutalidade para proteger o plano de Zendikar não diminuiu nem um pouco. A planeswalker de Magic tem sua própria carta na coleção, Nahiri, Herdeira dos Antigos. Ela também terá a companhia dos planeswalkers Jace e Nissa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de setembro.