Magic adia lançamento da versão física de Ikoria: Terra de Colossos

Com a pandemia de COVID-19, o lançamento da versão física de Ikoria: Terra de Colossos, nova coleção de Magic: The Gathering, foi adiado em vários países.

A Wizards of the Coast revelou que o lançamento físico de Ikoria: Terra de Colossos, de Magic, foi adiado nas Américas do Norte e do Sul e na Europa.

Ikoria's paper release being delayed for roughly a month (except for Asia-Pacific). pic.twitter.com/vcpjzIcctj — Saffron Olive (@SaffronOlive) March 26, 2020

As prévias de Ikoria começam em 2 de abril, e o lançamento online da coleção em Magic Online e Magic Arena ainda está marcado para 16 de abril. Recentemente, a Wizards of the Coast cancelou eventos de pré-lançamento de Ikoria: Terra de Colossos, todos os eventos da WPN que aconteceriam até 10 de maio na América do Norte, Europa e América Latina. A região da Ásia e do Pacífico poderá adquirir Ikoria em 17 de abril.

A WotC pediu a todas as lojas da WPN para seguir as regras de saúde estabelecidas pelos governos locais em relação à pandemia de COVID-19. Devido à redução das vendas, os donos de lojas receberam permissão para vender conjuntos de pré-lançamento e caixas de Commander online, com benefícios adicionais como pacotes e cartas promocionais. Os eventos normais de pré-lançamento acontecerão em Magic Arena e Magic Online.

Além das revelações de Ikoria, que começam em 2 de abril, a WotC também anunciou o título do ebook que será lançado. Escrito por Django Wexler, Ikoria: Lair of Behemoths Sundred Bond (apenas em inglês) está em pré-venda na Amazon e será lançado em 7 de abril.

Ainda não foi revelada nenhuma carta de Ikoria, mas a WotC já revelou várias mecânicas e nomes dos decks pré-construídos de Commander. Ruthless Regiment, Arcane Maelstrom, Symbiotic Swarm, Timeless Wisdom e Enhanced Evolution. Os decks de Commander também aparecerão nas revelações de Ikoria: Terra de Colossos a partir de 3 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de março.